Волинські гурти влаштували благодійний концерт заради онкохворого хлопчика
Сьогодні, 05:15
У Нововолинську влаштували благодійний концерт на підтримку онкохворого хлопчика Романа Гальчика.
Про це повідомляє Нововолинський інформаційний портал.
Концерт відбувся 10 лютого у міському Будинку школяра. Влаштували його місцеві гурти «Цвях» та «The Seven».
Квитки на вході коштували 30 грн., всі виручені кошти підуть на добру справу — врятувати життя дитині.
Нагадаємо, Роман вже 5 місяців бореться із невтішним діагнозом: злоякісна пухлина головного мозку.
Перенесені дві операції та три курси хіміотерапії не дали результату. Нині хлопчик потребує допомоги на лікування в Туреччині.
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
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Про це повідомляє Нововолинський інформаційний портал.
Концерт відбувся 10 лютого у міському Будинку школяра. Влаштували його місцеві гурти «Цвях» та «The Seven».
Квитки на вході коштували 30 грн., всі виручені кошти підуть на добру справу — врятувати життя дитині.
Нагадаємо, Роман вже 5 місяців бореться із невтішним діагнозом: злоякісна пухлина головного мозку.
Перенесені дві операції та три курси хіміотерапії не дали результату. Нині хлопчик потребує допомоги на лікування в Туреччині.
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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