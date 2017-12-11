Волинські гурти влаштували благодійний концерт заради онкохворого хлопчика

Романа Гальчика.



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Концерт відбувся 10 лютого у міському Будинку школяра. Влаштували його місцеві гурти «Цвях» та «The Seven».



Квитки на вході коштували 30 грн., всі виручені кошти підуть на добру справу — врятувати життя дитині.







Нагадаємо, Роман вже 5 місяців



Перенесені дві операції та три курси хіміотерапії не дали результату. Нині хлопчик потребує допомоги на лікування в Туреччині.



Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).



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