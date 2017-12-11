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Волинські гурти влаштували благодійний концерт заради онкохворого хлопчика

Волинські гурти влаштували благодійний концерт заради онкохворого хлопчика
У Нововолинську влаштували благодійний концерт на підтримку онкохворого хлопчика Романа Гальчика.

Про це повідомляє Нововолинський інформаційний портал.

Концерт відбувся 10 лютого у міському Будинку школяра. Влаштували його місцеві гурти «Цвях» та «The Seven».

Квитки на вході коштували 30 грн., всі виручені кошти підуть на добру справу — врятувати життя дитині.



Нагадаємо, Роман вже 5 місяців бореться із невтішним діагнозом: злоякісна пухлина головного мозку.

Перенесені дві операції та три курси хіміотерапії не дали результату. Нині хлопчик потребує допомоги на лікування в Туреччині.

Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).

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Теги: концерт, благодійність, Роман Гальчик, Нововолинськ
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