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У Луцьку пропонують створити карту підтоплень

У Луцьку пропонують створити карту підтоплень
Із відлигою на Волині знову з’явиться проблема підтоплень. Та й Луцьк із цим стикається щороку. Місцеві активісти запропонували створити спеціальну карту, аби комунальники могли оперативніше реагувати та усувати причини.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Така карта підтоплень області діє вже понад десяти років. Спеціальне розпорядження Кабмін видав ще в 2001 році.

Луцька міська влада запевняє, що знає про проблему підтоплень. На підприємстві "Луцькспецкомунтранс" ведуть облік усіх зливових решіток і без такої карти та й знають, як проблему вирішити.

Однак, попри це проблема з року в рік не зникає. Активісти ж наполягають, що запропонований ними інструмент - змінить становище.


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Теги: карта, підтоплення, Луцьк
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Коментарі 1
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Коли ще не була побудована вул. Набережна, а була грунтова дорога, котрою возили сіно, а на березі Стира були городи, навесні річка розливалась, підходячи до нинішньої вул. Кондратюка, приносила деревину...
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