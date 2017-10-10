У Луцьку пропонують створити карту підтоплень
Сьогодні, 07:01
Із відлигою на Волині знову з’явиться проблема підтоплень. Та й Луцьк із цим стикається щороку. Місцеві активісти запропонували створити спеціальну карту, аби комунальники могли оперативніше реагувати та усувати причини.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Така карта підтоплень області діє вже понад десяти років. Спеціальне розпорядження Кабмін видав ще в 2001 році.
Луцька міська влада запевняє, що знає про проблему підтоплень. На підприємстві "Луцькспецкомунтранс" ведуть облік усіх зливових решіток і без такої карти та й знають, як проблему вирішити.
Однак, попри це проблема з року в рік не зникає. Активісти ж наполягають, що запропонований ними інструмент - змінить становище.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Така карта підтоплень області діє вже понад десяти років. Спеціальне розпорядження Кабмін видав ще в 2001 році.
Луцька міська влада запевняє, що знає про проблему підтоплень. На підприємстві "Луцькспецкомунтранс" ведуть облік усіх зливових решіток і без такої карти та й знають, як проблему вирішити.
Однак, попри це проблема з року в рік не зникає. Активісти ж наполягають, що запропонований ними інструмент - змінить становище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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