Як Дан Балан «запалював» Луцьк. ФОТО

Дан Балан.



Концерт відбувся в суботу, 10 лютого, у ТРЦ «Промінь», - пише



Молдовський співак вперше завітав до Луцька і його відразу прийняли з шаленими емоціями. Розпочинав вечір Дан Балан з ліричних пісень про кохання, а закінчував драйвовим кавером It’s Me Life. Freedom, «Люби», «До утра», «Плач», Hold on Love, Chica Bomb, Fanny Love та інші відомі хіти звучали для лучан.



Співак розділив сцену з гарячою беквокалісткою. Ніхто не міг всидіти на місці, майже 800 людей співали і танцювали разом із палким виконавцем. Серед поціновувачів творчості Дана Балана були, як чоловіки, так і жінки різного віку. Прихильниці дарували квіти та робили селфі, а вкінці гучно кричали «на біс».



Наступний концерт Дана Балана відбудеться у Житомирі 11 лютого.



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