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Як Дан Балан «запалював» Луцьк. ФОТО

Як Дан Балан «запалював» Луцьк. ФОТО
Напередодні Дня закоханих до Луцька з мегадрайвовою програмою завітав відомий виконавець Дан Балан.

Концерт відбувся в суботу, 10 лютого, у ТРЦ «Промінь», - пише Волинська правда.

Молдовський співак вперше завітав до Луцька і його відразу прийняли з шаленими емоціями. Розпочинав вечір Дан Балан з ліричних пісень про кохання, а закінчував драйвовим кавером It’s Me Life. Freedom, «Люби», «До утра», «Плач», Hold on Love, Chica Bomb, Fanny Love та інші відомі хіти звучали для лучан.

Співак розділив сцену з гарячою беквокалісткою. Ніхто не міг всидіти на місці, майже 800 людей співали і танцювали разом із палким виконавцем. Серед поціновувачів творчості Дана Балана були, як чоловіки, так і жінки різного віку. Прихильниці дарували квіти та робили селфі, а вкінці гучно кричали «на біс».

Наступний концерт Дана Балана відбудеться у Житомирі 11 лютого.

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Теги: Дан Балан, концерт
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Коментарі 3
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Щось обличчя в публіки не надто веселі. Чи співав сумно, чи квитки дорогі занадто.
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Щось обличчя в публіки не надто веселі. Чи співав сумно, чи квитки дорогі занадто.
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Ну що казати: фото та селфі на фоні плакату і концерт без декорацій, на фоні білої стіни - це мега-круто за таку ціну! :) Вибачте але розводять людей як телят і піпл хаває :(
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