«Це моя і твоя війна»: лучан запрошують на презентацію книги

Анастасії Дмитрук «Це моя і твоя війна».



Захід відбудеться 16 лютого за участю авторки, - повідомляють



Початок – о 18.00.



«Це моя і твоя війна» – друга книжка Анастасії Дмитрук, в яку ввійшли її вірші, прозові експерименти, спогади військових та листи з війни. Тонке мереживо творів розкриває саме чуттєву сторону нашої боротьби за Незалежність, починаючи від подій Революції Гідності і до сьогодення. Гостро, відверто та емоційно. Збірка дає можливість читачеві пережити всю гаму почуттів – від запалу бойової готовності до найніжніших хвилин кохання. Тут і вірші, що підіймають людей до боротьби і ведуть військо до бою; вірші, що втамовують біль втрат і розчарування, і ті, що запалюють вогник віри в серцях і дають нову надію.



Свобода і незалежність варті боротьби. Ми кожного дня своїми думками, словами, вчинками творимо нашу країну. Якою вона буде – залежить від нас. Щодня. Такою є головна ідея цієї книжки.



Достатньо було одного вірша, аби про неї дізнався світ, полюбила Україна, а Росія, в свою чергу, внесла у список головних літературних ворогів. Її актуальні вірші про наше сьогодення збирають у мережі сотні тисяч читачів і слухачів.



У свої 25 років Анастасія вже стала володаркою звання «Киянка року-2015», отримала премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, а також нагороду Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття» в категорії «Перспектива». Її оваціями зустрічали в Парижі, Берні, Гамбурзі, Вільнюсі та Ризі; у школах та інститутах, бібліотеках та фестивалях, у військових шпиталях та на передовій.

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