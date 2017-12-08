вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанам презентують книгу у стилі фентезі

Лучанам презентують книгу у стилі фентезі
Письменниця Ната Гриценко презентує у Луцьку книгу “Тінь на порозі”

Захід відбудеться 17 лютого у книгарні “Є”, - інформують організатори.

Початок о 18:30. Вхід вільний.

Як поєднати пригодницький сюжет із глибинною психологією, що спільного між шаманізмом та супергероїкою, де пролягає межа між надздібностями і божевіллям? Авторка книги “Тінь на порозі” на основі свого твору розкриє ці теми, а також відповість на питання, які хоча б раз в житті собі ставив кожен із нас. А саме на прикладі головного героя книги Томаша ви дізнаєтеся про те, які дитячі травми сприяють формуванню схильностей до насильства, та в чому полягають особливості співжиття в суспільстві людей з різним сприйняттям світу.

Про книгу:

“Тінь на порозі” – міське фентезі, яке у формі захоплюючої пригодницької історії порушує важливі світоглядні питання. Все своє життя Томаш вчився ховатися від проблем — і саме тому вони навалювалися на нього одна за одною. Втеча з дому, самотність і страхітливі марення наяву — куди, здавалося б, гірше? Але, виявляється, виснажливі видіння — не душевний розлад, а рідкісна сила, що дає владу над людьми. Сила, якою хочуть скористатися інші. Щоб урятуватися самому й захистити близьких, Томашеві доведеться швидко опанувати нові здібності, подолати страх і навчитися довіряти почуттям. А ще — зустрітися з найлютішим ворогом, правдою про себе і власне минуле.

Лучанам презентують книгу у стилі фентезі


Про письменницю:

Ната Гриценко – письменниця, педагог, музичний критик, музикознавець. Цікавиться аналітичною психологією, етнографією, контркультурою, коміксовою та кіноестетикою. Опікується тематичним порталом “Khatacomb” і власним гуртом “Casa Ukrania”.

Організатори: Літературна агенція "Acris", Книгарня "Є" Луцьк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: література, книга, презентація, книгарня Є
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відбір на «Євробачення» від України: повідомили першу трійку фіналістів
Сьогодні, 06:07
Волинські гурти влаштували благодійний концерт заради онкохворого хлопчика
Сьогодні, 05:15
Лучанам презентують книгу у стилі фентезі
Сьогодні, 04:10
Як Дан Балан «запалював» Луцьк. ФОТО
Сьогодні, 03:05
У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
Сьогодні, 01:54
Схожі новини
«Це моя і твоя війна»: лучан запрошують на презентацію книги «Це моя і твоя війна»: лучан запрошують на презентацію книги
Сьогодні, 08:58
У Луцьку письменник презентував книгу, яку творив 20 років У Луцьку письменник презентував книгу, яку творив 20 років
08 грудень, 2017, 19:16
«Без іронії»: волинська письменниця презентувала книгу «Без іронії»: волинська письменниця презентувала книгу
01 жовтень, 2017, 07:43
Лучан запрошують у книгарню на «Черешні з коньяком» Лучан запрошують у книгарню на «Черешні з коньяком»
13 липень, 2017, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
Сьогодні, 01:54
 1
Мільйон гривень на закупи в ZARA. Як обманом розкручують луцький акаунт в Instagram
10 лютий, 09:14
 1
Повідомили стан чоловіка, якого поранив патрульний
Сьогодні, 11:50
 0
У Києві чоловік відкрив стрілянину по натовпу
Сьогодні, 10:41
 0
У місті на Волині горіла церква. ВІДЕО
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8