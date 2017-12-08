Лучанам презентують книгу у стилі фентезі

Письменниця Ната Гриценко презентує у Луцьку книгу “Тінь на порозі”Захід відбудеться 17 лютого у книгарні “Є”, - інформують організатори.Початок о 18:30. Вхід вільний.Як поєднати пригодницький сюжет із глибинною психологією, що спільного між шаманізмом та супергероїкою, де пролягає межа між надздібностями і божевіллям? Авторка книги “Тінь на порозі” на основі свого твору розкриє ці теми, а також відповість на питання, які хоча б раз в житті собі ставив кожен із нас. А саме на прикладі головного героя книги Томаша ви дізнаєтеся про те, які дитячі травми сприяють формуванню схильностей до насильства, та в чому полягають особливості співжиття в суспільстві людей з різним сприйняттям світу.Про книгу:“Тінь на порозі” – міське фентезі, яке у формі захоплюючої пригодницької історії порушує важливі світоглядні питання. Все своє життя Томаш вчився ховатися від проблем — і саме тому вони навалювалися на нього одна за одною. Втеча з дому, самотність і страхітливі марення наяву — куди, здавалося б, гірше? Але, виявляється, виснажливі видіння — не душевний розлад, а рідкісна сила, що дає владу над людьми. Сила, якою хочуть скористатися інші. Щоб урятуватися самому й захистити близьких, Томашеві доведеться швидко опанувати нові здібності, подолати страх і навчитися довіряти почуттям. А ще — зустрітися з найлютішим ворогом, правдою про себе і власне минуле.Про письменницю:Ната Гриценко – письменниця, педагог, музичний критик, музикознавець. Цікавиться аналітичною психологією, етнографією, контркультурою, коміксовою та кіноестетикою. Опікується тематичним порталом “Khatacomb” і власним гуртом “Casa Ukrania”.Організатори: Літературна агенція "Acris", Книгарня "Є" Луцьк.