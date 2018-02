Відбір на «Євробачення» від України: повідомили першу трійку фіналістів

Першу трійку фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2018» в прямому ефірі обрали 10 лютого глядачі та судді.Ними стали: LAUD, The Erised, VILNA, - пише 24 канал Національний відбір на «Євробачення-2018» – це музичний конкурс, що визначає представника України на пісенному конкурсі Євробачення. Шоу проводиться щороку, починаючи з 2016.Сьогодні в прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ глядачі побачили першу дев'ятку учасників, готових представити Україну на «Євробаченні-2018»: СONSTANTINE, Сергій Бабкін, LAUD, група KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, PUR: PUR і The Erised.За результами глядацького голосування та голосуванням журі у трійку фіналістів потрапили такі учасники: LAUD, The Erised, VILNA.Півфінал Нацвідбору складається з чотирьох або трьох турів і фінального туру з оголошенням переможця. В кожному турі беруть участь від 7 до 12 учасників, таким чином, кожен з переможців 1-го етапу може брати участь в одному турі півфіналу.Цього року у кожному півфіналі бере участь по 9 учасників. За результатами балів від суддів і глядачів до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників з кожного півфіналу.Оголошення переможців півфіналу здійснюється в день проведення того чи іншого півфіналу.Членами журі Національного відбору-2018 стали: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).Прямі ефіри Національного відбору-2018 пройдуть в лютому одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Відбудеться другий півфінал 17 лютого і фінал – 24 лютого, на якому і визначиться представник України на конкурсі.Оголошення переможця здійснюється в прямому ефірі фіналу.