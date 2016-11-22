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Відбір на «Євробачення» від України: повідомили першу трійку фіналістів

Відбір на «Євробачення» від України: повідомили першу трійку фіналістів
Першу трійку фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2018» в прямому ефірі обрали 10 лютого глядачі та судді.

Ними стали: LAUD, The Erised, VILNA, - пише 24 канал.

Національний відбір на «Євробачення-2018» – це музичний конкурс, що визначає представника України на пісенному конкурсі Євробачення. Шоу проводиться щороку, починаючи з 2016.

Сьогодні в прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ глядачі побачили першу дев'ятку учасників, готових представити Україну на «Євробаченні-2018»: СONSTANTINE, Сергій Бабкін, LAUD, група KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, PUR: PUR і The Erised.

За результами глядацького голосування та голосуванням журі у трійку фіналістів потрапили такі учасники: LAUD, The Erised, VILNA.

Півфінал Нацвідбору складається з чотирьох або трьох турів і фінального туру з оголошенням переможця. В кожному турі беруть участь від 7 до 12 учасників, таким чином, кожен з переможців 1-го етапу може брати участь в одному турі півфіналу.

Цього року у кожному півфіналі бере участь по 9 учасників. За результатами балів від суддів і глядачів до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників з кожного півфіналу.

Оголошення переможців півфіналу здійснюється в день проведення того чи іншого півфіналу.

Членами журі Національного відбору-2018 стали: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).

Прямі ефіри Національного відбору-2018 пройдуть в лютому одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Відбудеться другий півфінал 17 лютого і фінал – 24 лютого, на якому і визначиться представник України на конкурсі.

Оголошення переможця здійснюється в прямому ефірі фіналу.

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Теги: Євробачення-2018, відбір, конкурс
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