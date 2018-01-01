У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного





Про це повідомляють



За попередньою інформацією, інспектор УПП у Волинській області, перебуваючи поза службою (на вихідному) та вигулюючи собаку в Центральному парку, зробив зауваження 2 чоловікам, які розпивали спиртне в громадському місці на лавці.



Однак особи на зауваження не відреагували та почали агресивно поводитись. Потому вони почали шарпанину з інспектором і стали наносити йому удари.



Останній, захищаючись, наніс одному з нападників удар розкладним ножем.



Тим часом, нападники почали тікати в напрямку проспекту Волі. Помітивш на одному з них сліди від крові, інспектор наздогнав чоловіків і викликав швидку та поліцію.



Одного з молодиків у результаті шпиталізували до міської лікарні. Інспектор також звернувся до медичного закладу.



На місці події працює слідчо-оперативна група, про інцидент повідомили управління внутрішньої безпеки та прокуратуру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 лютого, близько 20:00, на службу 102 надійшло повідомлення про нанесення тілесного ушкодження громадянину.Про це повідомляють Волинські новини , посилаючись на патрульну поліцію Волині.За попередньою інформацією, інспектор УПП у Волинській області, перебуваючи поза службою (на вихідному) та вигулюючи собаку в Центральному парку, зробив зауваження 2 чоловікам, які розпивали спиртне в громадському місці на лавці.Однак особи на зауваження не відреагували та почали агресивно поводитись. Потому вони почали шарпанину з інспектором і стали наносити йому удари.Останній, захищаючись, наніс одному з нападників удар розкладним ножем.Тим часом, нападники почали тікати в напрямку проспекту Волі. Помітивш на одному з них сліди від крові, інспектор наздогнав чоловіків і викликав швидку та поліцію.Одного з молодиків у результаті шпиталізували до міської лікарні. Інспектор також звернувся до медичного закладу.На місці події працює слідчо-оперативна група, про інцидент повідомили управління внутрішньої безпеки та прокуратуру.

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