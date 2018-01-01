У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
Сьогодні, 01:54
10 лютого, близько 20:00, на службу 102 надійшло повідомлення про нанесення тілесного ушкодження громадянину.
Про це повідомляють Волинські новини, посилаючись на патрульну поліцію Волині.
За попередньою інформацією, інспектор УПП у Волинській області, перебуваючи поза службою (на вихідному) та вигулюючи собаку в Центральному парку, зробив зауваження 2 чоловікам, які розпивали спиртне в громадському місці на лавці.
Однак особи на зауваження не відреагували та почали агресивно поводитись. Потому вони почали шарпанину з інспектором і стали наносити йому удари.
Останній, захищаючись, наніс одному з нападників удар розкладним ножем.
Тим часом, нападники почали тікати в напрямку проспекту Волі. Помітивш на одному з них сліди від крові, інспектор наздогнав чоловіків і викликав швидку та поліцію.
Одного з молодиків у результаті шпиталізували до міської лікарні. Інспектор також звернувся до медичного закладу.
На місці події працює слідчо-оперативна група, про інцидент повідомили управління внутрішньої безпеки та прокуратуру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Волинські новини, посилаючись на патрульну поліцію Волині.
За попередньою інформацією, інспектор УПП у Волинській області, перебуваючи поза службою (на вихідному) та вигулюючи собаку в Центральному парку, зробив зауваження 2 чоловікам, які розпивали спиртне в громадському місці на лавці.
Однак особи на зауваження не відреагували та почали агресивно поводитись. Потому вони почали шарпанину з інспектором і стали наносити йому удари.
Останній, захищаючись, наніс одному з нападників удар розкладним ножем.
Тим часом, нападники почали тікати в напрямку проспекту Волі. Помітивш на одному з них сліди від крові, інспектор наздогнав чоловіків і викликав швидку та поліцію.
Одного з молодиків у результаті шпиталізували до міської лікарні. Інспектор також звернувся до медичного закладу.
На місці події працює слідчо-оперативна група, про інцидент повідомили управління внутрішньої безпеки та прокуратуру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
Останні новини
Лучанам презентують книгу у стилі фентезі
Сьогодні, 04:10
Як Дан Балан «запалював» Луцьк. ФОТО
Сьогодні, 03:05
У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
Сьогодні, 01:54
Подряпана шия і спухле око: у Луцьку жінки побилися через дитину
Сьогодні, 00:50
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
А як же відмінна спортформа?