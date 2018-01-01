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У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного

У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
10 лютого, близько 20:00, на службу 102 надійшло повідомлення про нанесення тілесного ушкодження громадянину.

Про це повідомляють Волинські новини, посилаючись на патрульну поліцію Волині.

За попередньою інформацією, інспектор УПП у Волинській області, перебуваючи поза службою (на вихідному) та вигулюючи собаку в Центральному парку, зробив зауваження 2 чоловікам, які розпивали спиртне в громадському місці на лавці.

Однак особи на зауваження не відреагували та почали агресивно поводитись. Потому вони почали шарпанину з інспектором і стали наносити йому удари.

Останній, захищаючись, наніс одному з нападників удар розкладним ножем.

Тим часом, нападники почали тікати в напрямку проспекту Волі. Помітивш на одному з них сліди від крові, інспектор наздогнав чоловіків і викликав швидку та поліцію.

Одного з молодиків у результаті шпиталізували до міської лікарні. Інспектор також звернувся до медичного закладу.

На місці події працює слідчо-оперативна група, про інцидент повідомили управління внутрішньої безпеки та прокуратуру.

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Теги: патрульний, інцидент, побиття, Луцьк
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Коментарі 3
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Поліцай встромив ножа???
А як же відмінна спортформа?
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Тобто поліції можна ножами махати по вихідним???? Цікаво навіщо він його носить
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Бидло треба нищити.
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