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У Києві чоловік відкрив стрілянину по натовпу

У Києві чоловік відкрив стрілянину по натовпу
У ніч з 10 на 11 лютого у Києві невідомий чоловік відкрив вогонь по натовпу. У результаті обстрілу постраждали три людини.

Про це повідомляє видання Інформатор з місця подій, – пишуть Факти ICTV.

Як стало відомо журналістам, компанія людей вийшла з кафе-бару на вулицю, щоб покурити. У той час до закладу під’їхав автомобіль. У ньому була дівчина. До неї вийшов хлопець і вони почали сваритися. Раптово чоловік дістав пістолет і почав стріляти по натовпу.

Загалом прозвучало сім пострілів. Він стріляв з травматичної зброї і поранив трьох людей. Після цього очевидцям вдалося вибити зброю з рук хулігана, а сам хлопець втік. Дівчина з місця події теж зникла.

Пізніше чоловіка все ж таки затримали.

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Теги: стрілянина
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