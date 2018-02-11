У Києві чоловік відкрив стрілянину по натовпу
Сьогодні, 10:41
У ніч з 10 на 11 лютого у Києві невідомий чоловік відкрив вогонь по натовпу. У результаті обстрілу постраждали три людини.
Про це повідомляє видання Інформатор з місця подій, – пишуть Факти ICTV.
Як стало відомо журналістам, компанія людей вийшла з кафе-бару на вулицю, щоб покурити. У той час до закладу під’їхав автомобіль. У ньому була дівчина. До неї вийшов хлопець і вони почали сваритися. Раптово чоловік дістав пістолет і почав стріляти по натовпу.
Загалом прозвучало сім пострілів. Він стріляв з травматичної зброї і поранив трьох людей. Після цього очевидцям вдалося вибити зброю з рук хулігана, а сам хлопець втік. Дівчина з місця події теж зникла.
Пізніше чоловіка все ж таки затримали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє видання Інформатор з місця подій, – пишуть Факти ICTV.
Як стало відомо журналістам, компанія людей вийшла з кафе-бару на вулицю, щоб покурити. У той час до закладу під’їхав автомобіль. У ньому була дівчина. До неї вийшов хлопець і вони почали сваритися. Раптово чоловік дістав пістолет і почав стріляти по натовпу.
Загалом прозвучало сім пострілів. Він стріляв з травматичної зброї і поранив трьох людей. Після цього очевидцям вдалося вибити зброю з рук хулігана, а сам хлопець втік. Дівчина з місця події теж зникла.
Пізніше чоловіка все ж таки затримали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили стан чоловіка, якого поранив патрульний
Сьогодні, 11:50
У Києві чоловік відкрив стрілянину по натовпу
Сьогодні, 10:41
У місті на Волині горіла церква. ВІДЕО
Сьогодні, 09:52
Курс валют у Луцьку на 11 лютого
Сьогодні, 09:15
«Це моя і твоя війна»: лучан запрошують на презентацію книги
Сьогодні, 08:58