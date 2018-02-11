У Києві чоловік відкрив стрілянину по натовпу





Про це повідомляє видання Інформатор з місця подій, – пишуть



Як стало відомо журналістам, компанія людей вийшла з кафе-бару на вулицю, щоб покурити. У той час до закладу під’їхав автомобіль. У ньому була дівчина. До неї вийшов хлопець і вони почали сваритися. Раптово чоловік дістав пістолет і почав стріляти по натовпу.



Загалом прозвучало сім пострілів. Він стріляв з травматичної зброї і поранив трьох людей. Після цього очевидцям вдалося вибити зброю з рук хулігана, а сам хлопець втік. Дівчина з місця події теж зникла.



Пізніше чоловіка все ж таки затримали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 10 на 11 лютого у Києві невідомий чоловік відкрив вогонь по натовпу. У результаті обстрілу постраждали три людини.Про це повідомляє видання Інформатор з місця подій, – пишуть Факти ICTV Як стало відомо журналістам, компанія людей вийшла з кафе-бару на вулицю, щоб покурити. У той час до закладу під’їхав автомобіль. У ньому була дівчина. До неї вийшов хлопець і вони почали сваритися. Раптово чоловік дістав пістолет і почав стріляти по натовпу.Загалом прозвучало сім пострілів. Він стріляв з травматичної зброї і поранив трьох людей. Після цього очевидцям вдалося вибити зброю з рук хулігана, а сам хлопець втік. Дівчина з місця події теж зникла.Пізніше чоловіка все ж таки затримали.

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