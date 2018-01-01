Повідомили стан чоловіка, якого поранив патрульний





Про це повідомили в центральній оперативній диспетчерській Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, - пишуть



Зі слів медиків, удар ножем прийшовся в бік живота. Рана була середньої важкості, «швидка» на місце події прибула за 3 хвилини після виклику. Надавши першу невідкладну допомогу, постраждалого доставили до Луцької міської клінічної лікарні.



В той же вечір чоловіка прооперували, відповідно до попередніх даних, його життю нічого не загрожує.



Нагадаємо, ввечері 10 лютого патрульний, який в той час перебував не на службі,

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