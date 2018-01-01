Повідомили стан чоловіка, якого поранив патрульний
Сьогодні, 11:50
Чоловіка, якого ножем поранив луцький патрульний, захищаючись від нападу, прооперували. Наразі загрози його життю немає.
Про це повідомили в центральній оперативній диспетчерській Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, - пишуть Волинські новини.
Зі слів медиків, удар ножем прийшовся в бік живота. Рана була середньої важкості, «швидка» на місце події прибула за 3 хвилини після виклику. Надавши першу невідкладну допомогу, постраждалого доставили до Луцької міської клінічної лікарні.
В той же вечір чоловіка прооперували, відповідно до попередніх даних, його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, ввечері 10 лютого патрульний, який в той час перебував не на службі, зробив зауваження чоловікам, які розпивали спиртне в громадському місці. Молодики грубо відреагували на зауваження, почалась шарпанина. Захищаючись, патрульний розкладним ножем поранив одного з чоловіків.
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Про це повідомили в центральній оперативній диспетчерській Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, - пишуть Волинські новини.
Зі слів медиків, удар ножем прийшовся в бік живота. Рана була середньої важкості, «швидка» на місце події прибула за 3 хвилини після виклику. Надавши першу невідкладну допомогу, постраждалого доставили до Луцької міської клінічної лікарні.
В той же вечір чоловіка прооперували, відповідно до попередніх даних, його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, ввечері 10 лютого патрульний, який в той час перебував не на службі, зробив зауваження чоловікам, які розпивали спиртне в громадському місці. Молодики грубо відреагували на зауваження, почалась шарпанина. Захищаючись, патрульний розкладним ножем поранив одного з чоловіків.
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Коментарі 3
А я гуляю без ножа, надіюсь покидька який ножем ріже людей взяли під варту
Ніж це холодна зброя. На носіння зброі треба дозвіл
Оце в нас поліція, ножиками ріжуть.
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