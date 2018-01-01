У Луцьку політолог розповів, як «антибандерівський» закон вплине на заробітчан. ВІДЕО
11 лютий, 13:00
Політолог Тарас Літковець розповів, що після прийняття польським Сеймом "антибандерівського" закону українські заробітчани будуть почуватись дискомфортно.
Про те, як вплине прийняття поляками "антибандерівського" закону на українських заробітчан в Польщі, запитав у гостей ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" телеведучий Тарас Шкітер 9 лютого під час прямого ефіру, - пише Конкурент.
Тарас Літковець відповів, що заробітчанам буде дискомфортно, адже вже зараз іде певне нагнітання.
"У мене в Польщі знайомі, родичі навчаються і працюють. І вже були різні ситуації, коли питали про Волинську трагедію, хто такі бандерівці. Тобто, йде провокація", – сказав Тарас Літковець.
Депутат Волиньради Анатолій Вітів додав, що коли розпочалось нагнітання, то українським студентам уже було некомфортно в Польщі. Депутату навіть розповідали історії про те, що йти вулицею увечері в студентському районі польського міста і розмовляти українською може бути небезпечно.
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Про те, як вплине прийняття поляками "антибандерівського" закону на українських заробітчан в Польщі, запитав у гостей ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" телеведучий Тарас Шкітер 9 лютого під час прямого ефіру, - пише Конкурент.
Тарас Літковець відповів, що заробітчанам буде дискомфортно, адже вже зараз іде певне нагнітання.
"У мене в Польщі знайомі, родичі навчаються і працюють. І вже були різні ситуації, коли питали про Волинську трагедію, хто такі бандерівці. Тобто, йде провокація", – сказав Тарас Літковець.
Депутат Волиньради Анатолій Вітів додав, що коли розпочалось нагнітання, то українським студентам уже було некомфортно в Польщі. Депутату навіть розповідали історії про те, що йти вулицею увечері в студентському районі польського міста і розмовляти українською може бути небезпечно.
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Коментарі 1
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