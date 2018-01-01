У Луцьку політолог розповів, як «антибандерівський» закон вплине на заробітчан. ВІДЕО

Тарас Літковець розповів, що після прийняття польським Сеймом "антибандерівського" закону українські заробітчани будуть почуватись дискомфортно.



Про те, як вплине прийняття поляками "антибандерівського" закону на українських заробітчан в Польщі, запитав у гостей ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" телеведучий Тарас Шкітер 9 лютого під час прямого ефіру, - пише



Тарас Літковець відповів, що заробітчанам буде дискомфортно, адже вже зараз іде певне нагнітання.



"У мене в Польщі знайомі, родичі навчаються і працюють. І вже були різні ситуації, коли питали про Волинську трагедію, хто такі бандерівці. Тобто, йде провокація", – сказав Тарас Літковець.



Депутат Волиньради Анатолій Вітів додав, що коли розпочалось нагнітання, то українським студентам уже було некомфортно в Польщі. Депутату навіть розповідали історії про те, що йти вулицею увечері в студентському районі польського міста і розмовляти українською може бути небезпечно.



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