У Ковелі авто заїхало в кювет. ФОТО





НП трапилася сьогодні, 11 лютого, близько 8:25, – повідомляють в УДСНС Волині.



Так, в районі перехрестя вулиць Варшавська – Відродження унаслідок погодних умов з'їхав у кювет легковий автомобіль.



Працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля допомогли водієві та витягли автівку з кювету.





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