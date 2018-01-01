У Ковелі авто заїхало в кювет. ФОТО
11 лютий, 13:07
На перехресті двох вулиць у Ковелі авто заїхало в кювет.
НП трапилася сьогодні, 11 лютого, близько 8:25, – повідомляють в УДСНС Волині.
Так, в районі перехрестя вулиць Варшавська – Відродження унаслідок погодних умов з'їхав у кювет легковий автомобіль.
Працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля допомогли водієві та витягли автівку з кювету.
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НП трапилася сьогодні, 11 лютого, близько 8:25, – повідомляють в УДСНС Волині.
Так, в районі перехрестя вулиць Варшавська – Відродження унаслідок погодних умов з'їхав у кювет легковий автомобіль.
Працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля допомогли водієві та витягли автівку з кювету.
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Коментарі 3
Дороги посипані
Да да в наслідок погодніх умов, ніхто не скаже що комунальникі винні, що не посипали. Сьогодні там їхав то там не те що їхати не можливо там стояти страшно суцільний лід.
Те шо в нас комунальники не працюють - загальновідомий факт. Інше питання чому попередній коментатор там проїхав не вилетівши з дороги як і сотні інших водіїв, і тільки цей злетів? В чому ж причина? Резина погана, чи швидкість висока, чи навикі/досвід відсутній? Чому люди не заплативши податки за рощмитнення вимагають розчищених доріг? І чому комунальники мають витягати бляхи з куветів, якщо вони працюють за держ кошт, а ви їм не заплатили?
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