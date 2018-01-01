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Жінка жорстоко вбила дитину й намагалась накласти на себе руки

Жінка жорстоко вбила дитину й намагалась накласти на себе руки
У Закарпатській дитячій обласній лікарні померла дворічна дитина.

Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, смертельні поранення дівчинці нанесла її мати, яка потім намагалася накласти на себе руки.

«На лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря приймального відділення дитячої обласної лікарні про те, що до закладу доставили 2-річну дівчинку без ознак життя. На тілі дитини були явні сліди насильницької смерті. Наразі слідством встановлено, що у селі Березинка Мукачівського району 28-річна місцева мешканка, доки вдома не було її чоловіка, нанесла ножові поранення своїй доньці 2016 року народження. У той час до кімнати увійшов батько жінки, якого вона попередньо просила приїхати. 50-річний чоловік відштовхнув доньку від онучки. У ході конфлікту жінка нанесла кілька ударів ножем і йому. Чоловік відвіз дитину до дитячої лікарні, та дорогою дівчинка померла», – повідомляють у поліції.

Поліцейські на місці трагедії встановили, що 28-річна жінка після нанесення ножових поранень дитині та своєму батькові намагалася покінчити з життям. Підозрювану лікарі врятували. Медики надали їй першочергову медичну допомогу. Вона перебуває у реанімації.

Заступник начальника слідчого відділу Мукачівського відділення поліції за даним фактом відкрив кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Жінці вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Станом на тепер, підозрювану у вбивстві затримано у порядку ст. 208 КПК України. Біля реанімаційного відділення виставлено цілодобовий наряд правоохоронців. Подальшу долю підозрюваної вирішить суд. Слідство у справі триває.

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Теги: вбивство, смерть
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