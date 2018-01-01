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На Волині породіллі збирають кошти на лікування

На Волині породіллі збирають кошти на лікування
Волинянка, мама трьох діток Юлія Оніщук перебуває в реанімації після пологів.

Медики оцінюють її стан, як стабільно важкий, – пише Район.Любомль.

У п’ятницю, 9 лютого, жінка народила дитину. Після важких пологів втратила багато крові, після яких лікарі розпочали боротьбу за її життя.

«Породілля в свідомості, самостійно дихає, тиск у межах норми, як і показники крові. Вдалося стабілізувати стан пацієнтки. Є проблеми з нирками та легенями. Жінка перебуває в реанімації під пильним наглядом медиків, – повідомила заступник генерального директора по лікувальній роботі ТМО Любомльського і Шацького районів Наталія Ліщук».

За кілька днів лікування Юлії пішло багато коштів, тому рідні просять фінансової допомоги.

Картковий рахунок мами породіллі 5168 7573 3974 0518 (отримувач Гаврилюк Валентина).

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Теги: допомога, благодійність
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