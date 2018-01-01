На Волині породіллі збирають кошти на лікування

Юлія Оніщук перебуває в реанімації після пологів.



Медики оцінюють її стан, як стабільно важкий, – пише



У п’ятницю, 9 лютого, жінка народила дитину. Після важких пологів втратила багато крові, після яких лікарі розпочали боротьбу за її життя.



«Породілля в свідомості, самостійно дихає, тиск у межах норми, як і показники крові. Вдалося стабілізувати стан пацієнтки. Є проблеми з нирками та легенями. Жінка перебуває в реанімації під пильним наглядом медиків, – повідомила заступник генерального директора по лікувальній роботі ТМО Любомльського і Шацького районів Наталія Ліщук».



За кілька днів лікування Юлії пішло багато коштів, тому рідні просять фінансової допомоги.



Картковий рахунок мами породіллі 5168 7573 3974 0518 (отримувач Гаврилюк Валентина).

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