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Під Москвою впав літак, 70 загиблих

Під Москвою впав літак, 70 загиблих
Внаслідок падіння літака Ан-148 "Саратовських авіаліній" загинули усі пасажири і члени екіпажу, тобто 71 особа.

Про це повідомляє джерело ТАСС, - пише ТСН.

Видання повідомляє, що серед 65 пасажирів та 6 членів екіпажу ніхто не вижив. 

Прокуратура почала перевірку диспечерів і працівників обслуговування літаків. Слідчий комітет відкрив кримінальне провадження.

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Теги: авіакатастрофа, смерть, РФ
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