Під Москвою впав літак, 70 загиблих





Про це повідомляє джерело ТАСС, - пише



Видання повідомляє, що серед 65 пасажирів та 6 членів екіпажу ніхто не вижив.



Прокуратура почала перевірку диспечерів і працівників обслуговування літаків. Слідчий комітет відкрив кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок падіння літака Ан-148 "Саратовських авіаліній" загинули усі пасажири і члени екіпажу, тобто 71 особа.Про це повідомляє джерело ТАСС, - пише ТСН Видання повідомляє, що серед 65 пасажирів та 6 членів екіпажу ніхто не вижив.Прокуратура почала перевірку диспечерів і працівників обслуговування літаків. Слідчий комітет відкрив кримінальне провадження.

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