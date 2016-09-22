Під Москвою впав літак, 70 загиблих
11 лютий, 15:25
Внаслідок падіння літака Ан-148 "Саратовських авіаліній" загинули усі пасажири і члени екіпажу, тобто 71 особа.
Про це повідомляє джерело ТАСС, - пише ТСН.
Видання повідомляє, що серед 65 пасажирів та 6 членів екіпажу ніхто не вижив.
Прокуратура почала перевірку диспечерів і працівників обслуговування літаків. Слідчий комітет відкрив кримінальне провадження.
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Про це повідомляє джерело ТАСС, - пише ТСН.
Видання повідомляє, що серед 65 пасажирів та 6 членів екіпажу ніхто не вижив.
Прокуратура почала перевірку диспечерів і працівників обслуговування літаків. Слідчий комітет відкрив кримінальне провадження.
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