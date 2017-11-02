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За «безліцензійні» пиво й цигарки волинянин заплатив 350 гривень штрафу

За «безліцензійні» пиво й цигарки волинянин заплатив 350 гривень штрафу
У магазині села Бірки Любешівського району чоловік продав пляшку пива та пачку цигарок без відповідної ліцензії.

Правопорушник реалізував товар, вартістю 51 грн, без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, – пише Район.Любешів.

Чоловік визнав в суді факт правопорушення та розкаявся у вчиненому.

Суд визнав продавця винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 КУпАП. Чоловіка зобов'язали сплатити штраф у розмірі п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. В користь держави з правопорушника стягнули 352 гривні 40 копійок судового збору. Пляшку пива, пачку цигарок та 51 гривню конфіскували.

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Теги: штраф, суд
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