За «безліцензійні» пиво й цигарки волинянин заплатив 350 гривень штрафу





Правопорушник реалізував товар, вартістю 51 грн, без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, – пише



Чоловік визнав в суді факт правопорушення та розкаявся у вчиненому.



Суд визнав продавця винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 КУпАП. Чоловіка зобов'язали сплатити штраф у розмірі п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. В користь держави з правопорушника стягнули 352 гривні 40 копійок судового збору. Пляшку пива, пачку цигарок та 51 гривню конфіскували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У магазині села Бірки Любешівського району чоловік продав пляшку пива та пачку цигарок без відповідної ліцензії.Правопорушник реалізував товар, вартістю 51 грн, без наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, – пише Район.Любешів Чоловік визнав в суді факт правопорушення та розкаявся у вчиненому.Суд визнав продавця винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 КУпАП. Чоловіка зобов'язали сплатити штраф у розмірі п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. В користь держави з правопорушника стягнули 352 гривні 40 копійок судового збору. Пляшку пива, пачку цигарок та 51 гривню конфіскували.

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