Помер відомий філософ

Мирослав Попович.



Прощання із ним відбудеться у вівторок 13 лютого. Поховають видатного українця на Байковому цвинтарі, – пише Василя Зорі.



«Гірко та сумно через цю непоправну втрату. Земля йому хай буде пухом! Близкі та родичі розуміли, до чого йшлося, особливо після останньої операції на Новий рік. Однак не вірилося – важко усвідомити його відхід», – написав Зоря.



Також додає, що одну з вулиць у Києві перейменують на честь Мирослава Поповича.

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