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Помер відомий філософ

Помер відомий філософ
10 лютого ввечері помер відомий український філософ Мирослав Попович.

Прощання із ним відбудеться у вівторок 13 лютого. Поховають видатного українця на Байковому цвинтарі, – пише канал 24 із посиланням на Facebook сторінку журналіста Василя Зорі.

«Гірко та сумно через цю непоправну втрату. Земля йому хай буде пухом! Близкі та родичі розуміли, до чого йшлося, особливо після останньої операції на Новий рік. Однак не вірилося – важко усвідомити його відхід», – написав Зоря.

Також додає, що одну з вулиць у Києві перейменують на честь Мирослава Поповича.

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Теги: смерть
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