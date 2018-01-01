вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Напричащався: поліція зловила нетверезого священика за кермом

Напричащався: поліція зловила нетверезого священика за кермом
Патруль поліції затримав біля села Марківці Тисменицького району Івано-Франківської області водія, який керував автомобілем у нетверезому стані

Чоловік пояснив свій стан «Святим Причастям», – повідомляють у прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.

Як зазначається, під час патрулювання дороги Н-10 екіпаж зупинив автомобіль ВАЗ з несправними освітлювальними приладами. Виявилося, що 38-річний водій був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти тест на вміст алкоголю в крові на місці, але згодом почав уникати огляду.

Потім чоловік зізнався, що тест може бути позитивним, бо він священик і приймав Святе Причастя. «Вважаю абсурдом те, що споживання Святого Причастя вважається станом алкогольного сп’яніння», – написав він у поясненні.

Водія доставили в медзаклад. У його крові зафіксували 0,42 проміле алкоголю. Медики засвідчили, що чоловік нетверезий.

Також затриманий додав, що такий результат міг бути не лише від Причастя, а й від 50 грамів горілки, які він випив перед цим на поминках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: п'яний водій, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це не священник, це якийсь блаженний чи святий,- не жипом чи мерсом їде, а жигульом, та ще й без світла. Його не в наркодиспансер здавати, а осанну йому співати цілим поліцейським хором!
Відповісти
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія в Ковелі: вантажівка в'їхала в міст
11 лютий, 21:03
Лучан запрошують на концерт зведеного оркестру Нацгвардії
11 лютий, 20:09
Напричащався: поліція зловила нетверезого священика за кермом
11 лютий, 19:23
У «ПортCity» - святковий ярмарок. ФОТО
11 лютий, 18:11
Помер відомий філософ
11 лютий, 17:34
Схожі новини
Нічна погоня поліції за п’яними лучанами: відео перегонів Нічна погоня поліції за п’яними лучанами: відео перегонів
09 лютий, 12:49
У Луцьку група п’яних молодиків влаштувала перегони з 5-ма екіпажами поліції. ФОТО У Луцьку група п’яних молодиків влаштувала перегони з 5-ма екіпажами поліції. ФОТО
09 лютий, 11:34
У Луцьку авто нетверезого водія приїхав забирати «п’яний евакуатор» У Луцьку авто нетверезого водія приїхав забирати «п’яний евакуатор»
30 січень, 11:46
П’яному - протокол, тверезому - наклейка: як луцькі патрульні «відзначають» водіїв П’яному - протокол, тверезому - наклейка: як луцькі патрульні «відзначають» водіїв
27 січень, 22:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
11 лютий, 01:54
 1
Дві моделі з Волині змагаються за право участі в шоу на «Новому каналі»
Сьогодні, 00:18
 0
12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У «Богдані» прокоментували скандал з автомобілями для армії
11 лютий, 23:19
 0
Помер чоловік, якого збила маршрутка в селі біля Луцька
11 лютий, 22:51
 0
Медіа
відео
1/8