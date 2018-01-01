Напричащався: поліція зловила нетверезого священика за кермом

Патруль поліції затримав біля села Марківці Тисменицького району Івано-Франківської області водія, який керував автомобілем у нетверезому станіЧоловік пояснив свій стан «Святим Причастям», – повідомляють у прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.Як зазначається, під час патрулювання дороги Н-10 екіпаж зупинив автомобіль ВАЗ з несправними освітлювальними приладами. Виявилося, що 38-річний водій був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти тест на вміст алкоголю в крові на місці, але згодом почав уникати огляду.Потім чоловік зізнався, що тест може бути позитивним, бо він священик і приймав Святе Причастя. «Вважаю абсурдом те, що споживання Святого Причастя вважається станом алкогольного сп’яніння», – написав він у поясненні.Водія доставили в медзаклад. У його крові зафіксували 0,42 проміле алкоголю. Медики засвідчили, що чоловік нетверезий.Також затриманий додав, що такий результат міг бути не лише від Причастя, а й від 50 грамів горілки, які він випив перед цим на поминках.