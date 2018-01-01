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У «ПортCity» - святковий ярмарок. ФОТО

У «ПортCity» - святковий ярмарок. ФОТО
Із нагоди Дня святого Валентина у торгово-розважальному центрі «ПортCity» можна придбати вироби ручної роботи.

Ярмарок handmade триває 10-11 лютого.

Кожен хоче здивувати коханих ексклюзивним подарунком. Тож перед святом ТРЦ «ПортCity» організував спеціальний ярмарок. Чимало майстринь підготували унікальні роботи на продаж, а вироби, виготовлені руками, завжди несуть позитивну енергетику власникам.

Долучилися до майстрів і волонтери. Так, «Меценати для солдата» теж виставили роботи: печиво, іграшки з фетру, листівки та багато іншого. Виручені кошти вони спрямують на допомогу родинам Небесного Легіону. Тож, придбавши подарунок до свята, кожен може відчути себе й благодійником.

Придбати унікальні речі ручної роботи можна до 20 години у ТРУ «ПортCity».

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Теги: «ПортCity»
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Коментарі 1
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А чи нам не пофіг що там в порт сраті
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