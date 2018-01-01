У «ПортCity» - святковий ярмарок. ФОТО

Із нагоди Дня святого Валентина у торгово-розважальному центрі «ПортCity» можна придбати вироби ручної роботи.Ярмарок handmade триває 10-11 лютого.Кожен хоче здивувати коханих ексклюзивним подарунком. Тож перед святом ТРЦ «ПортCity» організував спеціальний ярмарок. Чимало майстринь підготували унікальні роботи на продаж, а вироби, виготовлені руками, завжди несуть позитивну енергетику власникам.Долучилися до майстрів і волонтери. Так, «Меценати для солдата» теж виставили роботи: печиво, іграшки з фетру, листівки та багато іншого. Виручені кошти вони спрямують на допомогу родинам Небесного Легіону. Тож, придбавши подарунок до свята, кожен може відчути себе й благодійником.Придбати унікальні речі ручної роботи можна до 20 години у ТРУ «ПортCity».