У «ПортCity» - святковий ярмарок. ФОТО
11 лютий, 18:11
Із нагоди Дня святого Валентина у торгово-розважальному центрі «ПортCity» можна придбати вироби ручної роботи.
Ярмарок handmade триває 10-11 лютого.
Кожен хоче здивувати коханих ексклюзивним подарунком. Тож перед святом ТРЦ «ПортCity» організував спеціальний ярмарок. Чимало майстринь підготували унікальні роботи на продаж, а вироби, виготовлені руками, завжди несуть позитивну енергетику власникам.
Долучилися до майстрів і волонтери. Так, «Меценати для солдата» теж виставили роботи: печиво, іграшки з фетру, листівки та багато іншого. Виручені кошти вони спрямують на допомогу родинам Небесного Легіону. Тож, придбавши подарунок до свята, кожен може відчути себе й благодійником.
Придбати унікальні речі ручної роботи можна до 20 години у ТРУ «ПортCity».
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Ярмарок handmade триває 10-11 лютого.
Кожен хоче здивувати коханих ексклюзивним подарунком. Тож перед святом ТРЦ «ПортCity» організував спеціальний ярмарок. Чимало майстринь підготували унікальні роботи на продаж, а вироби, виготовлені руками, завжди несуть позитивну енергетику власникам.
Долучилися до майстрів і волонтери. Так, «Меценати для солдата» теж виставили роботи: печиво, іграшки з фетру, листівки та багато іншого. Виручені кошти вони спрямують на допомогу родинам Небесного Легіону. Тож, придбавши подарунок до свята, кожен може відчути себе й благодійником.
Придбати унікальні речі ручної роботи можна до 20 години у ТРУ «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А чи нам не пофіг що там в порт сраті
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