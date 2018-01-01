вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

12 лютого на Волині: гортаючи календар

12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у депутата Волинської обласної ради, директора сільськогосподарського приватного підприємства «Рать» Луцького району Віктора Шумського.

Іменинники сьогодні – Василь, Григорій, Іван, Іполит, Петро.

Також сьогодні святкують празник Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого. Три отці – ієрархи-святителі – це провідні вчителі віри, святості й науки Христової Церкви. Вони передали народу чисту віру Нікейського Собору, пояснили догмати про Святу Трійцю, Христове Божество та Пресвяту Євхаристію.

Окрім того, сьогодні, 12 лютого, відзначають професійне свято — Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея заснування такого свята належить одному з українських шлюбних агентств. Зараз таку традицію підхопили й інші країни світу.

За історичними даними, історія шлюбних агентств налічує більше 360 років. Перша шлюбна контора «Бюро зустрічей і адрес» була відкрита в Лондоні 29 вересня 1650 року. І з тих пір пошук дружин по оголошенню або через службу знайомств став дуже популярним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дві моделі з Волині змагаються за право участі в шоу на «Новому каналі»
Сьогодні, 00:18
12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У «Богдані» прокоментували скандал з автомобілями для армії
11 лютий, 23:19
Помер чоловік, якого збила маршрутка в селі біля Луцька
11 лютий, 22:51
У Луцьку демонтують незаконну рекламу. ПЕРЕЛІК
11 лютий, 22:17
Схожі новини
11 лютого на Волині: гортаючи календар 11 лютого на Волині: гортаючи календар
11 лютий, 00:00
10 лютого на Волині: гортаючи календар 10 лютого на Волині: гортаючи календар
10 лютий, 00:00
9 лютого на Волині: гортаючи календар 9 лютого на Волині: гортаючи календар
09 лютий, 00:00
8 лютого на Волині: гортаючи календар 8 лютого на Волині: гортаючи календар
08 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
11 лютий, 01:54
 1
Дві моделі з Волині змагаються за право участі в шоу на «Новому каналі»
Сьогодні, 00:18
 0
12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У «Богдані» прокоментували скандал з автомобілями для армії
11 лютий, 23:19
 0
Помер чоловік, якого збила маршрутка в селі біля Луцька
11 лютий, 22:51
 0
Медіа
відео
1/8