12 лютого на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження у депутата Волинської обласної ради, директора сільськогосподарського приватного підприємства «Рать» Луцького району Віктора Шумського.
Іменинники сьогодні – Василь, Григорій, Іван, Іполит, Петро.
Також сьогодні святкують празник Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого. Три отці – ієрархи-святителі – це провідні вчителі віри, святості й науки Христової Церкви. Вони передали народу чисту віру Нікейського Собору, пояснили догмати про Святу Трійцю, Христове Божество та Пресвяту Євхаристію.
Окрім того, сьогодні, 12 лютого, відзначають професійне свято — Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея заснування такого свята належить одному з українських шлюбних агентств. Зараз таку традицію підхопили й інші країни світу.
За історичними даними, історія шлюбних агентств налічує більше 360 років. Перша шлюбна контора «Бюро зустрічей і адрес» була відкрита в Лондоні 29 вересня 1650 року. І з тих пір пошук дружин по оголошенню або через службу знайомств став дуже популярним.
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Іменинники сьогодні – Василь, Григорій, Іван, Іполит, Петро.
Також сьогодні святкують празник Трьох Святителів: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого. Три отці – ієрархи-святителі – це провідні вчителі віри, святості й науки Христової Церкви. Вони передали народу чисту віру Нікейського Собору, пояснили догмати про Святу Трійцю, Христове Божество та Пресвяту Євхаристію.
Окрім того, сьогодні, 12 лютого, відзначають професійне свято — Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея заснування такого свята належить одному з українських шлюбних агентств. Зараз таку традицію підхопили й інші країни світу.
За історичними даними, історія шлюбних агентств налічує більше 360 років. Перша шлюбна контора «Бюро зустрічей і адрес» була відкрита в Лондоні 29 вересня 1650 року. І з тих пір пошук дружин по оголошенню або через службу знайомств став дуже популярним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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