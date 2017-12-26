Зайшла в будинок і вкрала гроші: у Луцьку звинувачують ромку в крадіжці
11 лютий, 21:14
У Луцьку представницю ромської національності звинуватили в крадіжці грошей.
Про це в Facebook пише користувач Олег Александрук.
Публікуємо його у скороченому обсязі.
"...в нас сьогодні серед білого дня (13:00) циганка вийняла гроші з гаманця в приватному будинку на Чернишевського (Черчицька). Двері були відкриті - самі винні, якби не собака - то взагалі б не почули. Я вийшов в коридор (щоб ви собі розуміли - коридор за 1 метр від дивану, на якому ми сиділи) і чую стукають в двері, відкриваю ( хоча двері були привідчинені - списав на свою неуважність) - стоїть особа ромської національності, і каже: "а де тут священник живе?".
Я відповів, що не знаю, і вона собі пішла. Причому зайшла на територію не через хвіртку (була закрита), а через ворота (я їх не закриваю, бо замок зимою примерзає). Мене тоді це насторожило, але ми пропажу виявили, коли вже в 18:00 ішли з дому, і побачили гаманець дружини відкритим на підлозі в коридорі.
Шановна пані, яка нас пограбувала, дякую вам за досвід, і за те, що залишили документи в будинку...
Люди - слідкуйте за дверима, бо не завжди можна попасти лише на гроші".
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Про це в Facebook пише користувач Олег Александрук.
Публікуємо його у скороченому обсязі.
"...в нас сьогодні серед білого дня (13:00) циганка вийняла гроші з гаманця в приватному будинку на Чернишевського (Черчицька). Двері були відкриті - самі винні, якби не собака - то взагалі б не почули. Я вийшов в коридор (щоб ви собі розуміли - коридор за 1 метр від дивану, на якому ми сиділи) і чую стукають в двері, відкриваю ( хоча двері були привідчинені - списав на свою неуважність) - стоїть особа ромської національності, і каже: "а де тут священник живе?".
Я відповів, що не знаю, і вона собі пішла. Причому зайшла на територію не через хвіртку (була закрита), а через ворота (я їх не закриваю, бо замок зимою примерзає). Мене тоді це насторожило, але ми пропажу виявили, коли вже в 18:00 ішли з дому, і побачили гаманець дружини відкритим на підлозі в коридорі.
Шановна пані, яка нас пограбувала, дякую вам за досвід, і за те, що залишили документи в будинку...
Люди - слідкуйте за дверима, бо не завжди можна попасти лише на гроші".
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