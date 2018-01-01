Помер чоловік, якого збила маршрутка в селі біля Луцька





Про це 11 лютого повідомила Юлія Смідюк у Facebook.



"Помер мій рідний, він був хорошою людиною, ми і лікарі боролись, як могли за його життя, не спасли! Тепер будем боротись за справедливість, не повинно бути це безнаказано, людину збили насмерть,а вбивцю навіть певно не гризе совість, він навіть не звонить і не цікавиться, для нього це, як горобця збити!" - пише користувачка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, якого 3 лютого в селі Липини збила маршрутка , помер.Про це 11 лютого повідомила Юлія Смідюк у Facebook."Помер мій рідний, він був хорошою людиною, ми і лікарі боролись, як могли за його життя, не спасли! Тепер будем боротись за справедливість, не повинно бути це безнаказано, людину збили насмерть,а вбивцю навіть певно не гризе совість, він навіть не звонить і не цікавиться, для нього це, як горобця збити!" - пише користувачка.

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