У «Богдані» прокоментували скандал з автомобілями для армії

У корпорації Богдан стверджують, що ані про скасування закупівель, ані про припинення виробництва санітарних автомобілів для ЗСУ не йдеться.Про це пише Українська правда."До постачання у Міноборони санітарний автомобіль Богдан-2251 пройшов серію випробувань державної комісії... Після поставки 50 таких автомобілів та їх експлуатації у зоні бойових дій у частин автомобілів було виявлено технічні несправності, але йшлося не про 50%, про які на всю країну заявили окремі ЗМІ, а про 17%", - зазначили в компанії.У корпорації називають серед причин виявлених несправностей використання неякісного палива і порушення умов експлуатації.Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України вирішило призупинити замовлення на виробництво санітарних автомобілів Богдан 2251, поки не усунуть виявлені несправності.У Раді волонтерів при Міністерстві оборони України заявили, що 25 з 50 автомобілів Богдан-2251, доставлених на фронт, довелося ремонтувати або повертати на завод.