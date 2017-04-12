У «Богдані» прокоментували скандал з автомобілями для армії
11 лютий, 23:19
У корпорації Богдан стверджують, що ані про скасування закупівель, ані про припинення виробництва санітарних автомобілів для ЗСУ не йдеться.
Про це пише Українська правда.
"До постачання у Міноборони санітарний автомобіль Богдан-2251 пройшов серію випробувань державної комісії... Після поставки 50 таких автомобілів та їх експлуатації у зоні бойових дій у частин автомобілів було виявлено технічні несправності, але йшлося не про 50%, про які на всю країну заявили окремі ЗМІ, а про 17%", - зазначили в компанії.
У корпорації називають серед причин виявлених несправностей використання неякісного палива і порушення умов експлуатації.
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України вирішило призупинити замовлення на виробництво санітарних автомобілів Богдан 2251, поки не усунуть виявлені несправності.
У Раді волонтерів при Міністерстві оборони України заявили, що 25 з 50 автомобілів Богдан-2251, доставлених на фронт, довелося ремонтувати або повертати на завод.
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Про це пише Українська правда.
"До постачання у Міноборони санітарний автомобіль Богдан-2251 пройшов серію випробувань державної комісії... Після поставки 50 таких автомобілів та їх експлуатації у зоні бойових дій у частин автомобілів було виявлено технічні несправності, але йшлося не про 50%, про які на всю країну заявили окремі ЗМІ, а про 17%", - зазначили в компанії.
У корпорації називають серед причин виявлених несправностей використання неякісного палива і порушення умов експлуатації.
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України вирішило призупинити замовлення на виробництво санітарних автомобілів Богдан 2251, поки не усунуть виявлені несправності.
У Раді волонтерів при Міністерстві оборони України заявили, що 25 з 50 автомобілів Богдан-2251, доставлених на фронт, довелося ремонтувати або повертати на завод.
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Коментарі 1
Так це ж буда для перевезення собак Живодерки луцької а не автомобіль
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