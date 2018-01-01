Волинські фіскали відзвітували про надходження до місцевих бюджетів

На Волині до бюджетів всіх рівнів за січень 2017 року надійшло на 26% більше коштів від платежів, які фіксують органи Державної фіскальної служби, ніж в аналогічний період минулого року.Про це під час оперативної наради ОДА, що відбулась 12 лютого, повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Волинській області«Темпи розвитку Волині значно перевищують середні по Україні», - повідомив Чуй.Це дозволило забезпечити перевиконання індикативних показників. Посадовець додав, що лише 7 головних управлінь в Україні виконали доведені показники до державного бюджету у січні 2018 року. Таким чином, місцеві бюджети на Волині поповнилися на 275 мільйонів, а це на 60 мільйонів більше, ніж у 2017 році. Йдеться про кошти від платежів, які фіксують органи ДФС області.«Темпи росту надходжень до місцевих бюджетів у Волинській області майже на 8 відсоткових пунктів перевищують загальноукраїнський показник в січні - 24, 5%», додав Чуй.Зростання надходжень досягло по всіх бюджетоформуючих податках. Окрім того, великі платники податків на Волині протягом січня сплатили 2 мільйони гривень податку на прибуток.