вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські фіскали відзвітували про надходження до місцевих бюджетів

Волинські фіскали відзвітували про надходження до місцевих бюджетів
На Волині до бюджетів всіх рівнів за січень 2017 року надійшло на 26% більше коштів від платежів, які фіксують органи Державної фіскальної служби, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це під час оперативної наради ОДА, що відбулась 12 лютого, повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Волинській області Віталій Чуй.

«Темпи розвитку Волині значно перевищують середні по Україні», - повідомив Чуй.

Це дозволило забезпечити перевиконання індикативних показників. Посадовець додав, що лише 7 головних управлінь в Україні виконали доведені показники до державного бюджету у січні 2018 року. Таким чином, місцеві бюджети на Волині поповнилися на 275 мільйонів, а це на 60 мільйонів більше, ніж у 2017 році. Йдеться про кошти від платежів, які фіксують органи ДФС області.

«Темпи росту надходжень до місцевих бюджетів у Волинській області майже на 8 відсоткових пунктів перевищують загальноукраїнський показник в січні - 24, 5%», додав Чуй.

Зростання надходжень досягло по всіх бюджетоформуючих податках. Окрім того, великі платники податків на Волині протягом січня сплатили 2 мільйони гривень податку на прибуток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Державна фіскальна служба, бюджет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У школах Ковеля - карантин
Сьогодні, 10:47
У Луцьку просять обмежувач перед переїздом
Сьогодні, 10:42
Волинські фіскали відзвітували про надходження до місцевих бюджетів
Сьогодні, 10:42
За три роки війни Росія не виконала жодного пункту Мінських угод, - МЗС
Сьогодні, 10:33
«Простий фермер»: у чоловіка виявили арсенал саморобної вибухівки. ФОТО
Сьогодні, 10:29
Схожі новини
Волинь отримала 10 мільйонів від депозиту «митних» грошей Волинь отримала 10 мільйонів від депозиту «митних» грошей
Сьогодні, 10:01
Гунчик заявив, що не голосував за бюджет Гунчик заявив, що не голосував за бюджет
09 лютий, 08:21
Пальне, цигарки, алкоголь: за рахунок чого наповнюється бюджет Луцька Пальне, цигарки, алкоголь: за рахунок чого наповнюється бюджет Луцька
07 лютий, 09:32
Щоб модернізувати освіту: в Луцьку пропонують закупити мультиборди в школи Щоб модернізувати освіту: в Луцьку пропонують закупити мультиборди в школи
06 лютий, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колки на ретрофото початку ХХ століття
Сьогодні, 08:21
 1
У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
11 лютий, 01:54
 1
«Крим - це Україна»: кримськотатарського активіста судять за пост у Facebook
Сьогодні, 12:25
 0
Арт-барісто з Італії пригощатиме лучан фірмовим капучіно. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
 0
Пожежа на Волині: в будинку горів дах
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8