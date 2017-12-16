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У Луцьку просять обмежувач перед переїздом

У Луцьку просять обмежувач перед переїздом
Встановити обмежувач руху просять на вулиці Задворецькій.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

«Встановити обмежувач швидкості на вул.Задворецькій на повороті перед переїздом. Аварійно небезпечний поворот!» – пише Андрій Лукашук.

«Автомобілі не знижують швидкості а люди виїжджають з вул.Островського видимість обмежена. Виїзд завжди – лотерея!!!! Встановіть обмежувач. Дзеркало!!!!» – додає автор.

Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1054

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Теги: рух транспорту, петиція
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