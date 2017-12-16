У Луцьку просять обмежувач перед переїздом
Сьогодні, 10:42
Встановити обмежувач руху просять на вулиці Задворецькій.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
«Встановити обмежувач швидкості на вул.Задворецькій на повороті перед переїздом. Аварійно небезпечний поворот!» – пише Андрій Лукашук.
«Автомобілі не знижують швидкості а люди виїжджають з вул.Островського видимість обмежена. Виїзд завжди – лотерея!!!! Встановіть обмежувач. Дзеркало!!!!» – додає автор.
Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1054
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
«Встановити обмежувач швидкості на вул.Задворецькій на повороті перед переїздом. Аварійно небезпечний поворот!» – пише Андрій Лукашук.
«Автомобілі не знижують швидкості а люди виїжджають з вул.Островського видимість обмежена. Виїзд завжди – лотерея!!!! Встановіть обмежувач. Дзеркало!!!!» – додає автор.
Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1054
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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