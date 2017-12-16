У Луцьку просять обмежувач перед переїздом





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



«Встановити обмежувач швидкості на вул.Задворецькій на повороті перед переїздом. Аварійно небезпечний поворот!» – пише Андрій Лукашук.



«Автомобілі не знижують швидкості а люди виїжджають з вул.Островського видимість обмежена. Виїзд завжди – лотерея!!!! Встановіть обмежувач. Дзеркало!!!!» – додає автор.



Підтримати петицію можна за посиланням

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