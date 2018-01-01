Аварія на Волині: Audi протаранило Rover, постраждала дитина. ФОТО

У Ковельському районі в аварії постраждала 9-річна дитина.Зіткнення трапилося учора, 11 лютого, на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Волошки, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, легковик Audi А4 врізався у автомобіль Rover. За кермом Audi перебувала 50-річна жителька Володимир-Волинського району. Жінка, ймовірно, не впоралась із керуванням та допустила зіткнення з автомобілем під керуванням 32-річного жителя Київської області.Внаслідок автопригоди 9-річна пасажирка Audi отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології районної лікарні. Обидва водії транспортних засобів також травмувалися, однак після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.