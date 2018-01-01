Аварія на Волині: Audi протаранило Rover, постраждала дитина. ФОТО
Сьогодні, 10:48
У Ковельському районі в аварії постраждала 9-річна дитина.
Зіткнення трапилося учора, 11 лютого, на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Волошки, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, легковик Audi А4 врізався у автомобіль Rover. За кермом Audi перебувала 50-річна жителька Володимир-Волинського району. Жінка, ймовірно, не впоралась із керуванням та допустила зіткнення з автомобілем під керуванням 32-річного жителя Київської області.
Внаслідок автопригоди 9-річна пасажирка Audi отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології районної лікарні. Обидва водії транспортних засобів також травмувалися, однак після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Зіткнення трапилося учора, 11 лютого, на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Волошки, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, легковик Audi А4 врізався у автомобіль Rover. За кермом Audi перебувала 50-річна жителька Володимир-Волинського району. Жінка, ймовірно, не впоралась із керуванням та допустила зіткнення з автомобілем під керуванням 32-річного жителя Київської області.
Внаслідок автопригоди 9-річна пасажирка Audi отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології районної лікарні. Обидва водії транспортних засобів також травмувалися, однак після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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