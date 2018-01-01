У Ковелі на вокзалі пограбували чоловіка. ВІДЕО

Уночі в Ковелі на вокзалі пограбували місцевого мешканця.Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.Так, близько 3 години ночі до правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що двоє невідомих заволоділи його мобільним телефоном в районі залізничного вокзалу і зникли.Екіпажі патрульних перевірили прилеглу територію та на вулиці Лесі Українки побачили 2 чоловіків, схожих по опису. Під час поверхневого огляду патрульні виявили викрадений телефон та зарядний пристрій, які упізнав заявник.Затриманих доставили в Ковельський відділ поліції. На місце події викликано слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.