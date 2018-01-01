У Ковелі на вокзалі пограбували чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 10:54
Уночі в Ковелі на вокзалі пограбували місцевого мешканця.
Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, близько 3 години ночі до правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що двоє невідомих заволоділи його мобільним телефоном в районі залізничного вокзалу і зникли.
Екіпажі патрульних перевірили прилеглу територію та на вулиці Лесі Українки побачили 2 чоловіків, схожих по опису. Під час поверхневого огляду патрульні виявили викрадений телефон та зарядний пристрій, які упізнав заявник.
Затриманих доставили в Ковельський відділ поліції. На місце події викликано слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.
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Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, близько 3 години ночі до правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що двоє невідомих заволоділи його мобільним телефоном в районі залізничного вокзалу і зникли.
Екіпажі патрульних перевірили прилеглу територію та на вулиці Лесі Українки побачили 2 чоловіків, схожих по опису. Під час поверхневого огляду патрульні виявили викрадений телефон та зарядний пристрій, які упізнав заявник.
Затриманих доставили в Ковельський відділ поліції. На місце події викликано слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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