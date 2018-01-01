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У Ковелі на вокзалі пограбували чоловіка. ВІДЕО

У Ковелі на вокзалі пограбували чоловіка. ВІДЕО
Уночі в Ковелі на вокзалі пограбували місцевого мешканця.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.

Так, близько 3 години ночі до правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що двоє невідомих заволоділи його мобільним телефоном в районі залізничного вокзалу і зникли.

Екіпажі патрульних перевірили прилеглу територію та на вулиці Лесі Українки побачили 2 чоловіків, схожих по опису. Під час поверхневого огляду патрульні виявили викрадений телефон та зарядний пристрій, які упізнав заявник.

Затриманих доставили в Ковельський відділ поліції. На місце події викликано слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції.


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Теги: грабіж
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