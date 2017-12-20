Тисячі пляшок підробок: на Волині фіскали борються із незаконним алкоголем
Сьогодні, 10:59
Протягом січня 2018 року працівники Головного управління Державної фіскальної служби на Волині виявили низку фактів з реалізації алкоголю дітям та торгівлю без ліцензій.
Про це під час оперативної наради ОДА, що відбулась 12 лютого, повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Волинській області Віталій Чуй.
Посадовець зазначив, що триває робота з виявлення порушень у сфері торгівлі роздрібним алкоголем. Так, протягом січня провели 18 перевірок, виявили 32 порушення, 10 фактів роботи без ліцензій, а також реалізацію алкогольних напоїв дітям, які не досягли 18 років.
«Вилучено з обігу 9, 3 тисячі пляшок алкогольних напоїв на 380 тисяч гривень. Протягом січня силами податкової міліції із незаконного обігу виключили продукції більш ніж на 2 мільйони гривень», повідомив Чуй.
Посадовець проінформував про вилучення 400 галлонів лікеро-горілчаних виробів на 800 тисияч гривкнь, 115 галлонів спирту вартістю 115 тисяч гривень та 300 тонн паливно–мастильних матеріалів.
Також порушили кримінальні провадження, стосовно яких нині триває розгляд
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Про це під час оперативної наради ОДА, що відбулась 12 лютого, повідомив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Волинській області Віталій Чуй.
Посадовець зазначив, що триває робота з виявлення порушень у сфері торгівлі роздрібним алкоголем. Так, протягом січня провели 18 перевірок, виявили 32 порушення, 10 фактів роботи без ліцензій, а також реалізацію алкогольних напоїв дітям, які не досягли 18 років.
«Вилучено з обігу 9, 3 тисячі пляшок алкогольних напоїв на 380 тисяч гривень. Протягом січня силами податкової міліції із незаконного обігу виключили продукції більш ніж на 2 мільйони гривень», повідомив Чуй.
Посадовець проінформував про вилучення 400 галлонів лікеро-горілчаних виробів на 800 тисияч гривкнь, 115 галлонів спирту вартістю 115 тисяч гривень та 300 тонн паливно–мастильних матеріалів.
Також порушили кримінальні провадження, стосовно яких нині триває розгляд
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Коментарі 1
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