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У бібліотеці на Волині зібрали 25 кілограмів відпрацьованих батарейок. ФОТО

У бібліотеці на Волині зібрали 25 кілограмів відпрацьованих батарейок. ФОТО
У Любомлі бібліотекарі встановили скриньку для збору відпрацьованих батарейок.

Завдяки в цьому вдалося зібрати майже 24,9 кілограма зарядних пристроїв, – пише Кордон.

Увесь вантаж відправили у місто Дніпро на переробку.

«Велика подяка небайдужим громадянам, які приносили відпрацьовані елементи живлення до пункту, а не викидали їх у смітник, звідки б вони потрапляли на сміттєзвалище, а згодом у вигляді небезпечних речовин, по ґрунтових водах – до наших кранів та колодязів. Проект тримається на небайдужих громадянах, які намагаються зберегти екологію», – йдеться в повідомленні.
У бібліотеці на Волині зібрали 25 кілограмів відпрацьованих батарейок. ФОТО
У бібліотеці на Волині зібрали 25 кілограмів відпрацьованих батарейок. ФОТО
У бібліотеці на Волині зібрали 25 кілограмів відпрацьованих батарейок. ФОТО

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Теги: екологія
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