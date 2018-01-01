У бібліотеці на Волині зібрали 25 кілограмів відпрацьованих батарейок. ФОТО





Завдяки в цьому вдалося зібрати майже 24,9 кілограма зарядних пристроїв, – пише



Увесь вантаж відправили у місто Дніпро на переробку.



«Велика подяка небайдужим громадянам, які приносили відпрацьовані елементи живлення до пункту, а не викидали їх у смітник, звідки б вони потрапляли на сміттєзвалище, а згодом у вигляді небезпечних речовин, по ґрунтових водах – до наших кранів та колодязів. Проект тримається на небайдужих громадянах, які намагаються зберегти екологію», – йдеться в повідомленні.



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