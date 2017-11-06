Судитимуть волинян, які розраховувалися фальшивими гривнями

Справу щодо групи волинян, які розраховувалися фальшивими грошима, передали до суду.Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.Як відомо, у жовтні 2017 року зловмисників затримали правоохоронці після чергового збуту частини підроблених коштів на АЗС у Камінь-Каширському. Під час досудового розслідування встановлено, що волиняни неодноразово розраховувалась підробленими банкнотами на автомобільних заправних станціях у Ковельському, Луцькому, Локачинському та Рожищенському районах.Зловмисників обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України. Крім того, двоє із вказаних осіб обвинувачуються також у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України.Злочинними діями потерпілим завдали матеріальної шкоди на загальну суму понад 11 тисяч гривень.Усім обвинуваченим обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Ухвалою апеляційного суду Волинської області кримінальне провадження щодо вказаних осіб передано на розгляд з Камінь- Каширського районного суду до Луцького міськрайонного суду. Фальшивомонетникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.