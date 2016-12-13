вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині шукають волонтерів для інклюзивного клубу

На Волині шукають волонтерів для інклюзивного клубу
У Нововолинську відбудеться перша зустріч інклюзивного клубу для особливої молоді міста. Організатори ініцівтиви наголошують на тому, що для проекту потрібні волонтери.

Про це йдеться у спільноті Молодіжного ресурсного центру «Нові крила».

«Створи свій простір для успіху». Крок перший. Знайомство. Інклюзивний клуб для особливої молоді міста. На вас чекатимуть ігри, вправи, навчання та спілкування. Середа, 21-ше лютого у приміщенні МРЦ «Нові крила», за адресою: вулиця Нововолинська 51/корпус 2», - йдеться у повідомленні.

«Кожен може стати ВОЛОНТЕРОМ нашої нової ініціативи», - додають організатори.

Деталі за телефоном +380971037442.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інклюзивний клуб, Нововолинськ, волонтери
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горів будинок, загинув власник. ФОТО
Сьогодні, 11:42
Жахлива аварія на Закарпатті: загинуло 3-оє іноземців. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
На Волині шукають волонтерів для інклюзивного клубу
Сьогодні, 11:31
Судитимуть волинян, які розраховувалися фальшивими гривнями
Сьогодні, 11:28
Волинські вчителі перемогли у Всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
Волинські школярі зібрали для армії майже тонну допомоги Волинські школярі зібрали для армії майже тонну допомоги
13 грудень, 2016, 13:19
Нововолинські волонтери пригостили дітей-сиріт з Маріуполя «бандерівським» борщем Нововолинські волонтери пригостили дітей-сиріт з Маріуполя «бандерівським» борщем
11 лютий, 2015, 10:07
Нововолинського волонтера відзначили подякою голови Волинської ОДА Нововолинського волонтера відзначили подякою голови Волинської ОДА
07 січень, 2015, 10:29
У Нововолинську провалилася дорога. ФОТО У Нововолинську провалилася дорога. ФОТО
Сьогодні, 07:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колки на ретрофото початку ХХ століття
Сьогодні, 08:21
 1
У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
11 лютий, 01:54
 1
«Крим - це Україна»: кримськотатарського активіста судять за пост у Facebook
Сьогодні, 12:25
 0
Арт-барісто з Італії пригощатиме лучан фірмовим капучіно. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
 0
Пожежа на Волині: в будинку горів дах
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8