На Волині шукають волонтерів для інклюзивного клубу
Сьогодні, 11:31
У Нововолинську відбудеться перша зустріч інклюзивного клубу для особливої молоді міста. Організатори ініцівтиви наголошують на тому, що для проекту потрібні волонтери.
Про це йдеться у спільноті Молодіжного ресурсного центру «Нові крила».
«Створи свій простір для успіху». Крок перший. Знайомство. Інклюзивний клуб для особливої молоді міста. На вас чекатимуть ігри, вправи, навчання та спілкування. Середа, 21-ше лютого у приміщенні МРЦ «Нові крила», за адресою: вулиця Нововолинська 51/корпус 2», - йдеться у повідомленні.
«Кожен може стати ВОЛОНТЕРОМ нашої нової ініціативи», - додають організатори.
Деталі за телефоном +380971037442.
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Про це йдеться у спільноті Молодіжного ресурсного центру «Нові крила».
«Створи свій простір для успіху». Крок перший. Знайомство. Інклюзивний клуб для особливої молоді міста. На вас чекатимуть ігри, вправи, навчання та спілкування. Середа, 21-ше лютого у приміщенні МРЦ «Нові крила», за адресою: вулиця Нововолинська 51/корпус 2», - йдеться у повідомленні.
«Кожен може стати ВОЛОНТЕРОМ нашої нової ініціативи», - додають організатори.
Деталі за телефоном +380971037442.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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