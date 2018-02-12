Жахлива аварія на Закарпатті: загинуло 3-оє іноземців. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє прес-центр патрульної поліції в Закарпатській області, – пише



Інформацію про інцидент правоохоронці отримали сьогодні о пів на третю годину ночі. З'ясувалося, що водій автівки, який їхав вулицею Льва Толстого, зіткнувся з деревом.



«В автівці перебувало четверо чоловіків, троє з яких були без ознак життя, четвертий був при свідомості, але затиснутий на задньому сидінні та мав сильні тілесні ушкодження», – розповіли у поліції.



Згодом четвертого чоловіка вдалося витягти з автівки до приїзду рятувальників, його одразу забрала швидка допомога.



Як пізніше розповіли виданню Мukachevo.net http://www.mukachevo.net/ua/news/view/313769 ужгородські поліцейські, загиблі були 1990, 1994 та 1989 року народження. Тим часом пасажир 1992 року народження перебуває у лікарні з різного роду політравмами.



Понад те, всіма учасниками аварії виявилися іноземці. Журналісти видання з'ясували, що двоє з постраждалих у ДТП є студентами УжНУ: один навчався на підготовчому відділені, інший – на стаціонарному.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В результаті нічної аварії в Ужгороді загинуло троє іноземців, ще один перебуває у лікарні.Про це повідомляє прес-центр патрульної поліції в Закарпатській області, – пише Еспресо Інформацію про інцидент правоохоронці отримали сьогодні о пів на третю годину ночі. З'ясувалося, що водій автівки, який їхав вулицею Льва Толстого, зіткнувся з деревом.«В автівці перебувало четверо чоловіків, троє з яких були без ознак життя, четвертий був при свідомості, але затиснутий на задньому сидінні та мав сильні тілесні ушкодження», – розповіли у поліції.Згодом четвертого чоловіка вдалося витягти з автівки до приїзду рятувальників, його одразу забрала швидка допомога.Як пізніше розповіли виданню Мukachevo.net http://www.mukachevo.net/ua/news/view/313769 ужгородські поліцейські, загиблі були 1990, 1994 та 1989 року народження. Тим часом пасажир 1992 року народження перебуває у лікарні з різного роду політравмами.Понад те, всіма учасниками аварії виявилися іноземці. Журналісти видання з'ясували, що двоє з постраждалих у ДТП є студентами УжНУ: один навчався на підготовчому відділені, інший – на стаціонарному.

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