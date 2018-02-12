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Жахлива аварія на Закарпатті: загинуло 3-оє іноземців. ФОТО. ВІДЕО

Жахлива аварія на Закарпатті: загинуло 3-оє іноземців. ФОТО. ВІДЕО
В результаті нічної аварії в Ужгороді загинуло троє іноземців, ще один перебуває у лікарні.

Про це повідомляє прес-центр патрульної поліції в Закарпатській області, – пише Еспресо.

Інформацію про інцидент правоохоронці отримали сьогодні о пів на третю годину ночі. З'ясувалося, що водій автівки, який їхав вулицею Льва Толстого, зіткнувся з деревом.

«В автівці перебувало четверо чоловіків, троє з яких були без ознак життя, четвертий був при свідомості, але затиснутий на задньому сидінні та мав сильні тілесні ушкодження», – розповіли у поліції.

Згодом четвертого чоловіка вдалося витягти з автівки до приїзду рятувальників, його одразу забрала швидка допомога.

Як пізніше розповіли виданню Мukachevo.net http://www.mukachevo.net/ua/news/view/313769 ужгородські поліцейські, загиблі були 1990, 1994 та 1989 року народження. Тим часом пасажир 1992 року народження перебуває у лікарні з різного роду політравмами.

Понад те, всіма учасниками аварії виявилися іноземці. Журналісти видання з'ясували, що двоє з постраждалих у ДТП є студентами УжНУ: один навчався на підготовчому відділені, інший – на стаціонарному.


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Теги: ДТП, аварія, НП
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