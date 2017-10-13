На Волині після пологів померла жінка

Юлія Оніщук, яка перебувала в реанімації після пологів.



Про це повідомляє



Нагадаємо, у п’ятницю, 9 лютого,



Проте, життя жінці врятувати не вдалось.



Наразі за життя її новонародженого дитяти борються лікарі в неонатальному центрі в Луцьку.

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