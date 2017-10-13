На Волині після пологів померла жінка
Сьогодні, 11:49
Померла волинянка, мама трьох діток Юлія Оніщук, яка перебувала в реанімації після пологів.
Про це повідомляє «Район. Любомль».
Нагадаємо, у п’ятницю, 9 лютого, жінка народила дитину. Після важких пологів втратила багато крові, після яких лікарі розпочали боротьбу за її життя. За декілька днів лікування Юлії пішло багато коштів, тому рідні просили фінансової допомоги.
Проте, життя жінці врятувати не вдалось.
Наразі за життя її новонародженого дитяти борються лікарі в неонатальному центрі в Луцьку.
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Про це повідомляє «Район. Любомль».
Нагадаємо, у п’ятницю, 9 лютого, жінка народила дитину. Після важких пологів втратила багато крові, після яких лікарі розпочали боротьбу за її життя. За декілька днів лікування Юлії пішло багато коштів, тому рідні просили фінансової допомоги.
Проте, життя жінці врятувати не вдалось.
Наразі за життя її новонародженого дитяти борються лікарі в неонатальному центрі в Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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