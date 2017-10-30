Рівнянин хотів відкупитися від волинських патрульних





Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.



Так, у селі Підгайці Луцького району співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинили вантажівку MAN під керуванням 29-річного жителя Рівненської області. Водій, аби уникнути відповідальності, пропонував поліцейським хабар 500 грн. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Тепер водію загрожує, зокрема, позбавлення волі від двох до чотирьох років із спеціальною конфіскацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій вантажівки MAN, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, намагався дати хабар патрульним поліцейським Волині.Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, у селі Підгайці Луцького району співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинили вантажівку MAN під керуванням 29-річного жителя Рівненської області. Водій, аби уникнути відповідальності, пропонував поліцейським хабар 500 грн. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Тепер водію загрожує, зокрема, позбавлення волі від двох до чотирьох років із спеціальною конфіскацією.

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