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У Рожищі розшукують викрадене авто

У Рожищі розшукують викрадене авто
Рожищенські правоохоронці розшукують викрадений автомобіль марки ВАЗ 2103.

Про це повідомляє видання «Район. Рожище».

«До чергової частини Рожищенського відділення поліції надійшло повідомлення від рожищанина про викрадення автомобіля ВАЗ 2103. У ніч з 9 на 10 лютого, невстановлена особа перебуваючи у місті Рожище незаконно заволоділа автомобілем марки ВАЗ 2103 синього кольору, який знаходився поблизу будинку № 67 по вул. Незалежності», - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення викраденого авто, а також встановлюють осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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Теги: Рожище, авто, крадіжка
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