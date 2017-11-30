У Рожищі розшукують викрадене авто





Про це повідомляє видання



«До чергової частини Рожищенського відділення поліції надійшло повідомлення від рожищанина про викрадення автомобіля ВАЗ 2103. У ніч з 9 на 10 лютого, невстановлена особа перебуваючи у місті Рожище незаконно заволоділа автомобілем марки ВАЗ 2103 синього кольору, який знаходився поблизу будинку № 67 по вул. Незалежності», - йдеться у повідомленні.



Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення викраденого авто, а також встановлюють осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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