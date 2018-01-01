Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 лютого





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 12:00

вул. Драгоманова, 19А (багатоповерхівка)

2.09:00 – 17:00

Церква с. Селець, вул. Незалежності №1-17, 4-18

3.09:00 – 17:00

Церква, будинок культури с. Охнівка, вул. Зелена №1-15, 2-22,

вул. Жовтнева №1-7, 8-12.



Іваничівський район



1.9:30-17:00

с. Мишів, с. Іванівка, с. Луковичі частково

2.9:30-17:00

с. Осьмиловичі



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 17:00

м.Камінь – Каширський, вул.Ватутіна, вул.Комарово,

2.10:00 – 17:00

с.Хотешів , вул.Глинянка

3.09:00 – 17:00

ПП Чмух В.В.

с.Воєгоще, вул.Зарічна, вул.Жовтнева, вул.Ветеранів, пров. Тихий.



Ківерцівський район



1.8:30-16:30

КТП-149 с.Бодячів КТП-149 с.Бодячів

вул.Шкільна,буд.11-39,вул.Лісова,буд.1-11

2.8:30-16:30

КТП-61 с.Пальче КТП-61 с.Пальче

вул.Перемоги,буд.44-77, с.Пальче



Луцький район



1.10:00-17:00

СТзОВ «Романів» (тракторна бригада)

2.10:00-16:00

с.Михайлівка вул. Жовтнева (Тиха)



Любомльський та Шацький райони



1.9:00 – 17:00

с.Куснище тр.бригада млин

с.Куснище вул.Дружби

2.9:00 – 17:00

с.Пулемець



Любешівський район



1.10:00-17:00

с. Деревок вул.Новосільська, Поліщука, Сонячна



Маневицький район



1.10:00-17:00

ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад). с. Прилісне

2.10:00-17:00

Сільська рада (бідинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква. с. Прилісне



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

ЦМЛ, хірургічний корпус м.Нововолинськ



Рожищенський район



1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.

с.Олександрівка вул.Дачна



2.9:00-17:00

с.Пожарки зернотік. с.Пожарки в.Радянська, Молодіжна, Тиха.



3.9:00-17:00

с.Романів

4.9:00-17:00

с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.

5.9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.

с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.

с.Олександрівка водозабір.

с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.

с.Валер’янівка .

с.Рудня.



6.9:00-17:00

с.Березолуки свинарник. с.Березолуки в.Лісова.

7.9:00-17:00

с.Рудня пилорама, овочесховище.

с.Ольганівка ФАП, школа, магазин. с.Ольганівка вул..Гранична, Лісова.



Старовижівський район



1.10:00-17:00

с. Глухи вул Підозірна, Денисова, Лугова



Турійський район



1.12:00-15:00

Миляновичівська с/р –клуб, ФОП ЯнюкВ.С.- магазин с.Тупали

2.10:00-17:00 ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали

3.10:00-17:00

ФОП Літвинович – вагова, тер центр – адмінприміщення, гараж, ДЕП 866 – дільниця, Турійська РДА- адмінприміщення, гараж, церква, ТРСТ- адмінприміщення, бар, гастроном, молитовний будинок, ФОП Федкевич – магазин, ТЗОВ «Аміла», ФОП Білішук М.Ф., ФОП Грисюк С.С.- столярний цех, ПП «Європацукор», ДП «Турійське лісове господарство» с.м.т.Турійськ вул.Бобрика, пл.Центральна, вул.Привокзальна,

4.10:00-17:00

ФГ « Аміла» - ферма, КЗС, Туличівська с/р - клуб с.Радовичі вул. Кінцева, Механізаторів





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 12:00вул. Драгоманова, 19А (багатоповерхівка)2.09:00 – 17:00Церква с. Селець, вул. Незалежності №1-17, 4-183.09:00 – 17:00Церква, будинок культури с. Охнівка, вул. Зелена №1-15, 2-22,вул. Жовтнева №1-7, 8-12.1.9:30-17:00с. Мишів, с. Іванівка, с. Луковичі частково2.9:30-17:00с. Осьмиловичі1.09:30 – 17:00м.Камінь – Каширський, вул.Ватутіна, вул.Комарово,2.10:00 – 17:00с.Хотешів , вул.Глинянка3.09:00 – 17:00ПП Чмух В.В.с.Воєгоще, вул.Зарічна, вул.Жовтнева, вул.Ветеранів, пров. Тихий.1.8:30-16:30КТП-149 с.Бодячів КТП-149 с.Бодячіввул.Шкільна,буд.11-39,вул.Лісова,буд.1-112.8:30-16:30КТП-61 с.Пальче КТП-61 с.Пальчевул.Перемоги,буд.44-77, с.Пальче1.10:00-17:00СТзОВ «Романів» (тракторна бригада)2.10:00-16:00с.Михайлівка вул. Жовтнева (Тиха)1.9:00 – 17:00с.Куснище тр.бригада млинс.Куснище вул.Дружби2.9:00 – 17:00с.Пулемець1.10:00-17:00с. Деревок вул.Новосільська, Поліщука, Сонячна1.10:00-17:00ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад). с. Прилісне2.10:00-17:00Сільська рада (бідинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква. с. Прилісне1.09:00-17:00ЦМЛ, хірургічний корпус м.Нововолинськ1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.с.Олександрівка вул.Дачна2.9:00-17:00с.Пожарки зернотік. с.Пожарки в.Радянська, Молодіжна, Тиха.3.9:00-17:00с.Романів4.9:00-17:00с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.5.9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.с.Олександрівка водозабір.с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.с.Валер’янівка .с.Рудня.6.9:00-17:00с.Березолуки свинарник. с.Березолуки в.Лісова.7.9:00-17:00с.Рудня пилорама, овочесховище.с.Ольганівка ФАП, школа, магазин. с.Ольганівка вул..Гранична, Лісова.1.10:00-17:00с. Глухи вул Підозірна, Денисова, ЛуговаТурійський район1.12:00-15:00Миляновичівська с/р –клуб, ФОП ЯнюкВ.С.- магазин с.Тупали2.10:00-17:00 ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали3.10:00-17:00ФОП Літвинович – вагова, тер центр – адмінприміщення, гараж, ДЕП 866 – дільниця, Турійська РДА- адмінприміщення, гараж, церква, ТРСТ- адмінприміщення, бар, гастроном, молитовний будинок, ФОП Федкевич – магазин, ТЗОВ «Аміла», ФОП Білішук М.Ф., ФОП Грисюк С.С.- столярний цех, ПП «Європацукор», ДП «Турійське лісове господарство» с.м.т.Турійськ вул.Бобрика, пл.Центральна, вул.Привокзальна,4.10:00-17:00ФГ « Аміла» - ферма, КЗС, Туличівська с/р - клуб с.Радовичі вул. Кінцева, Механізаторів

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