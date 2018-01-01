Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 лютого
12 лютий, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 12:00
вул. Драгоманова, 19А (багатоповерхівка)
2.09:00 – 17:00
Церква с. Селець, вул. Незалежності №1-17, 4-18
3.09:00 – 17:00
Церква, будинок культури с. Охнівка, вул. Зелена №1-15, 2-22,
вул. Жовтнева №1-7, 8-12.
Іваничівський район
1.9:30-17:00
с. Мишів, с. Іванівка, с. Луковичі частково
2.9:30-17:00
с. Осьмиловичі
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 17:00
м.Камінь – Каширський, вул.Ватутіна, вул.Комарово,
2.10:00 – 17:00
с.Хотешів , вул.Глинянка
3.09:00 – 17:00
ПП Чмух В.В.
с.Воєгоще, вул.Зарічна, вул.Жовтнева, вул.Ветеранів, пров. Тихий.
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
КТП-149 с.Бодячів КТП-149 с.Бодячів
вул.Шкільна,буд.11-39,вул.Лісова,буд.1-11
2.8:30-16:30
КТП-61 с.Пальче КТП-61 с.Пальче
вул.Перемоги,буд.44-77, с.Пальче
Луцький район
1.10:00-17:00
СТзОВ «Романів» (тракторна бригада)
2.10:00-16:00
с.Михайлівка вул. Жовтнева (Тиха)
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
с.Куснище тр.бригада млин
с.Куснище вул.Дружби
2.9:00 – 17:00
с.Пулемець
Любешівський район
1.10:00-17:00
с. Деревок вул.Новосільська, Поліщука, Сонячна
Маневицький район
1.10:00-17:00
ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад). с. Прилісне
2.10:00-17:00
Сільська рада (бідинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква. с. Прилісне
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
ЦМЛ, хірургічний корпус м.Нововолинськ
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2.9:00-17:00
с.Пожарки зернотік. с.Пожарки в.Радянська, Молодіжна, Тиха.
3.9:00-17:00
с.Романів
4.9:00-17:00
с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
5.9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.
с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.
с.Олександрівка водозабір.
с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.
с.Валер’янівка .
с.Рудня.
6.9:00-17:00
с.Березолуки свинарник. с.Березолуки в.Лісова.
7.9:00-17:00
с.Рудня пилорама, овочесховище.
с.Ольганівка ФАП, школа, магазин. с.Ольганівка вул..Гранична, Лісова.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с. Глухи вул Підозірна, Денисова, Лугова
Турійський район
1.12:00-15:00
Миляновичівська с/р –клуб, ФОП ЯнюкВ.С.- магазин с.Тупали
2.10:00-17:00 ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали
3.10:00-17:00
ФОП Літвинович – вагова, тер центр – адмінприміщення, гараж, ДЕП 866 – дільниця, Турійська РДА- адмінприміщення, гараж, церква, ТРСТ- адмінприміщення, бар, гастроном, молитовний будинок, ФОП Федкевич – магазин, ТЗОВ «Аміла», ФОП Білішук М.Ф., ФОП Грисюк С.С.- столярний цех, ПП «Європацукор», ДП «Турійське лісове господарство» с.м.т.Турійськ вул.Бобрика, пл.Центральна, вул.Привокзальна,
4.10:00-17:00
ФГ « Аміла» - ферма, КЗС, Туличівська с/р - клуб с.Радовичі вул. Кінцева, Механізаторів
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 12:00
вул. Драгоманова, 19А (багатоповерхівка)
2.09:00 – 17:00
Церква с. Селець, вул. Незалежності №1-17, 4-18
3.09:00 – 17:00
Церква, будинок культури с. Охнівка, вул. Зелена №1-15, 2-22,
вул. Жовтнева №1-7, 8-12.
Іваничівський район
1.9:30-17:00
с. Мишів, с. Іванівка, с. Луковичі частково
2.9:30-17:00
с. Осьмиловичі
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 17:00
м.Камінь – Каширський, вул.Ватутіна, вул.Комарово,
2.10:00 – 17:00
с.Хотешів , вул.Глинянка
3.09:00 – 17:00
ПП Чмух В.В.
с.Воєгоще, вул.Зарічна, вул.Жовтнева, вул.Ветеранів, пров. Тихий.
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
КТП-149 с.Бодячів КТП-149 с.Бодячів
вул.Шкільна,буд.11-39,вул.Лісова,буд.1-11
2.8:30-16:30
КТП-61 с.Пальче КТП-61 с.Пальче
вул.Перемоги,буд.44-77, с.Пальче
Луцький район
1.10:00-17:00
СТзОВ «Романів» (тракторна бригада)
2.10:00-16:00
с.Михайлівка вул. Жовтнева (Тиха)
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
с.Куснище тр.бригада млин
с.Куснище вул.Дружби
2.9:00 – 17:00
с.Пулемець
Любешівський район
1.10:00-17:00
с. Деревок вул.Новосільська, Поліщука, Сонячна
Маневицький район
1.10:00-17:00
ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад). с. Прилісне
2.10:00-17:00
Сільська рада (бідинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), Церква. с. Прилісне
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
ЦМЛ, хірургічний корпус м.Нововолинськ
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2.9:00-17:00
с.Пожарки зернотік. с.Пожарки в.Радянська, Молодіжна, Тиха.
3.9:00-17:00
с.Романів
4.9:00-17:00
с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
5.9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.
с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.
с.Олександрівка водозабір.
с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.
с.Валер’янівка .
с.Рудня.
6.9:00-17:00
с.Березолуки свинарник. с.Березолуки в.Лісова.
7.9:00-17:00
с.Рудня пилорама, овочесховище.
с.Ольганівка ФАП, школа, магазин. с.Ольганівка вул..Гранична, Лісова.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с. Глухи вул Підозірна, Денисова, Лугова
Турійський район
1.12:00-15:00
Миляновичівська с/р –клуб, ФОП ЯнюкВ.С.- магазин с.Тупали
2.10:00-17:00 ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали
3.10:00-17:00
ФОП Літвинович – вагова, тер центр – адмінприміщення, гараж, ДЕП 866 – дільниця, Турійська РДА- адмінприміщення, гараж, церква, ТРСТ- адмінприміщення, бар, гастроном, молитовний будинок, ФОП Федкевич – магазин, ТЗОВ «Аміла», ФОП Білішук М.Ф., ФОП Грисюк С.С.- столярний цех, ПП «Європацукор», ДП «Турійське лісове господарство» с.м.т.Турійськ вул.Бобрика, пл.Центральна, вул.Привокзальна,
4.10:00-17:00
ФГ « Аміла» - ферма, КЗС, Туличівська с/р - клуб с.Радовичі вул. Кінцева, Механізаторів
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