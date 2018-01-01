У селі на Волині згорів хлів. ФОТО





Загорання трапилося сьогодні, 12 лютого о 08:07, – повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.



Так, на пункт зв’язку 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди.



На місце події прибули черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцеві пожежні команди сіл Тоболи та Піщане, які о 08:40 локалізували пожежу та о 09:55 ліквідували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боровне Камінь-Каширського району згоріла господарська споруда.Загорання трапилося сьогодні, 12 лютого о 08:07, – повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.Так, на пункт зв’язку 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди.На місце події прибули черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцеві пожежні команди сіл Тоболи та Піщане, які о 08:40 локалізували пожежу та о 09:55 ліквідували.

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