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У селі на Волині згорів хлів. ФОТО

У селі на Волині згорів хлів. ФОТО
У селі Боровне Камінь-Каширського району згоріла господарська споруда.

Загорання трапилося сьогодні, 12 лютого о 08:07, – повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.

Так, на пункт зв’язку 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди.

На місце події прибули черговий караул 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцеві пожежні команди сіл Тоболи та Піщане, які о 08:40 локалізували пожежу та о 09:55 ліквідували.

У селі на Волині згорів хлів. ФОТО

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Теги: пожежа, НП
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