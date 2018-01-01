На Волині військова навчилася в’язати ковдри, бо мерзла на службі

Віталіна Федоренко – солдат добровольчого батальйону «Айдар» пішла захищати батьківщину від ворога у 2013-му, а через 5 років вирішила турбуватись ще й про захист українців від холоду.



Учасниця АТО кілька останніх років живе у Луцьку. Дівчина ще за часів Майдану поїхала надавати медичну допомогу пораненим, не маючи спеціальної освіти, а лише знання з допризовної підготовки, отримані в рідній школі у Запоріжжі. Віталіна була в епіцентрі найстрашніших подій Революції Гідності. Потім, не вагаючись, записалась у батальйон «Айдар», – повідомляє



«На Майдан поїхала ще в грудні 13-го, на війну я потрапила восени 14-го. Мене постійно тяготить те, що в мене не вийшло влітку, не хватило напору, тому що брати категорично не хотіли, мама переживала. Якісь теплі речі постійно передавала. Тато в мене – військовий капелан, то він пару разів приїжджав до мене», – розповідає вона.



Нині Віталіна Федоренко вчиться на військовій кафедрі місцевого вишу, а у вільний час займається в’язанням. Дівчина каже, що відчуття постійного холоду на військових чергуваннях спонукало її після зброї взяти до рук пряжу.



«Я давно вже читала про мериносову вовну, зараз потрапила на неї – вона з’явилася в Україні, і виникло бажання займатися такою справою, бо не я одна мерзну. Вовна ця унікальна, найтепліша у в світі, вона не колеться. Як виявилося, для багатьох дуже важливо, щоб вона не кололася», – розповіла Віталіна Федоренко.



Одна із мрій, розповідає Віталіна, – навчитись в’язати дитячі іграшки. Але поки що дівчину стримує висока вартість пряжі.

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