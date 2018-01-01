ПортCity та MZM шукають моделей
12 лютий, 20:21
Стати професійною моделлю – просто. Потрібно лише розмістити світлину у повний зріст з хештегом #кастинг_портсitymzm в інстаграмі та отримати запрошення на навчання від викладачів клубу MZM та ТРЦ ПортCity.
Торгово-розважальний центр ПортCity та модельна студія MZM запрошують на кастинг. Для того, аби пройти безкоштовне дводенне навчання від професійних моделей, фотографів, стилістів, візажистів та дієтологів потрібно лише опублікувати власне фото у повний зріст в інстаграмі з хештегом #кастинг_портсitymzm до 25 лютого, вказати вік та зріст.
Організатори оберуть двадцять дівчат, які протягом двох днів навчатимуться у ТРЦ ПортCity. З майбутніми моделями працюватимуть фотографи, дієтологи, стилісти та багато інших професіоналів. Протягом цих днів професійне журі обиратиме пять дівчат, які потраплять у фіналі.
На переможницю конкурсу очікує чимало призів від партнерів. Окрім того, вона стане обличчям журналу MZM.
4 березня о 19:00 на першому поверсі ПортCity відбудеться справжнє фінальне Fashion SHOW.
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Торгово-розважальний центр ПортCity та модельна студія MZM запрошують на кастинг. Для того, аби пройти безкоштовне дводенне навчання від професійних моделей, фотографів, стилістів, візажистів та дієтологів потрібно лише опублікувати власне фото у повний зріст в інстаграмі з хештегом #кастинг_портсitymzm до 25 лютого, вказати вік та зріст.
Організатори оберуть двадцять дівчат, які протягом двох днів навчатимуться у ТРЦ ПортCity. З майбутніми моделями працюватимуть фотографи, дієтологи, стилісти та багато інших професіоналів. Протягом цих днів професійне журі обиратиме пять дівчат, які потраплять у фіналі.
На переможницю конкурсу очікує чимало призів від партнерів. Окрім того, вона стане обличчям журналу MZM.
4 березня о 19:00 на першому поверсі ПортCity відбудеться справжнє фінальне Fashion SHOW.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
в роки моєї молодості це відносилось до найдревнішої професії! Тепер дивись ти - мандейл...
Зі скількох років набираіте?
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