Маленькі волиняни можуть виграти 50 тисяч гривень на навчання

ПриватБанк оголосив початок реєстрації на VI всеукраїнську олімпіаду “Фінансовий геній”. Позмагатися за перемогу можуть школярі від 6 до 17 років включно.“Фінансовий геній” - всеукраїнська економічна олімпіада для випускників середніх шкіл. На відміну від академічних шкільних олімпіад у «Фінансовому генії» можуть брати участь учні будь-якої української школи. Головний приз - 50 000 гривень на навчання, - повідомили в банку.Конкурс відбуватиметься у два етапи:1. Дистанційний. Виконання завдань 3-х турів у період з 12 березня до 1 квітня 2018 року.2. Очний. Формування групи з 20 учасників, які набрали максимальну кількість балів.Ступінь складності завдань залежить від вікової категорії учасників.Дату проведення очного туру буде призначено протягом 2 тижнів після закінчення дистанційного туру.Нагородження учасників проводитиметься в трьох вікових категоріях:6–10 років (1 місце – 5 000 гривень, 2 місце – 3 000 гривень, 3 місце – 1 500 гривень);11–13 років (1 місце – 10 000 гривень, 2 місце – 5 000 гривень, 3 місце – 3 000 гривень);14–17 років (1 місце – 50 000 гривень, 2 місце – 15 000 гривень, 3 місце – 10 000 гривень).Щоб взяти участь в олімпіаді, школярам потрібно оформити Картку Юніора, зареєструватися на сайті www.juniorbank.com.ua та подати заявку на участь в олімпіаді на сторінці www.juniorbank.com.ua/fingenius.Нагадаємо, у 2017 році за право вважатися фінансовим генієм змагалися майже 1 000 випускників шкіл із 268 населених пунктів України, зокрема, й волиняни. “Фінансовим генієм” 2017 року року став харківський дев’ятикласник Артем Філімонов. Найбільш обізнаний в економіці та фінансах український школяр отримав від організатора олімпіади ПриватБанку грант 50 000 гривень на навчання у виші.