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Маленькі волиняни можуть виграти 50 тисяч гривень на навчання

Маленькі волиняни можуть виграти 50 тисяч гривень на навчання
ПриватБанк оголосив початок реєстрації на VI всеукраїнську олімпіаду “Фінансовий геній”. Позмагатися за перемогу можуть школярі від 6 до 17 років включно.

“Фінансовий геній” - всеукраїнська економічна олімпіада для випускників середніх шкіл. На відміну від академічних шкільних олімпіад у «Фінансовому генії» можуть брати участь учні будь-якої української школи. Головний приз - 50 000 гривень на навчання, - повідомили в банку.

Конкурс відбуватиметься у два етапи:

1. Дистанційний. Виконання завдань 3-х турів у період з 12 березня до 1 квітня 2018 року.

2. Очний. Формування групи з 20 учасників, які набрали максимальну кількість балів.

Ступінь складності завдань залежить від вікової категорії учасників.

Дату проведення очного туру буде призначено протягом 2 тижнів після закінчення дистанційного туру.

Нагородження учасників проводитиметься в трьох вікових категоріях:

6–10 років (1 місце – 5 000 гривень, 2 місце – 3 000 гривень, 3 місце – 1 500 гривень);

11–13 років (1 місце – 10 000 гривень, 2 місце – 5 000 гривень, 3 місце – 3 000 гривень);

14–17 років (1 місце – 50 000 гривень, 2 місце – 15 000 гривень, 3 місце – 10 000 гривень).

Щоб взяти участь в олімпіаді, школярам потрібно оформити Картку Юніора, зареєструватися на сайті www.juniorbank.com.ua та подати заявку на участь в олімпіаді на сторінці www.juniorbank.com.ua/fingenius.

Нагадаємо, у 2017 році за право вважатися фінансовим генієм змагалися майже 1 000 випускників шкіл із 268 населених пунктів України, зокрема, й волиняни. “Фінансовим генієм” 2017 року року став харківський дев’ятикласник Артем Філімонов. Найбільш обізнаний в економіці та фінансах український школяр отримав від організатора олімпіади ПриватБанку грант 50 000 гривень на навчання у виші.

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Теги: ПриватБанк
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