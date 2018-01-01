Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 лютого





У Луцьку, Любешові, Ковелі, Світязі — без опадів. У Володимир-Волинському, Маневичах висока ймовірність мокрого снігу за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі близько -6…-4 градусів, удень – -2…+1. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-4 м/с. До середини тижня прогнозується хмарна погода, місцями - сніг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Любешові, Ковелі, Світязі — без опадів. У Володимир-Волинському, Маневичах висока ймовірність мокрого снігу за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі близько -6…-4 градусів, удень – -2…+1. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-4 м/с. До середини тижня прогнозується хмарна погода, місцями - сніг.

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