Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 13 лютого
12 лютий, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешові, Ковелі, Світязі — без опадів. У Володимир-Волинському, Маневичах висока ймовірність мокрого снігу за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько -6…-4 градусів, удень – -2…+1. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-4 м/с. До середини тижня прогнозується хмарна погода, місцями - сніг.
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У Луцьку, Любешові, Ковелі, Світязі — без опадів. У Володимир-Волинському, Маневичах висока ймовірність мокрого снігу за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько -6…-4 градусів, удень – -2…+1. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-4 м/с. До середини тижня прогнозується хмарна погода, місцями - сніг.
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