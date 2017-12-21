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На День закоханих у гіпермаркеті Там Там – безпрограшна лотерея*

На День закоханих у гіпермаркеті Там Там – безпрограшна лотерея*
Усі, хто зробить покупку на 300 гривень в гіпермаркеті Там Там на День святого Валентина матимуть нагоду отримати подарунок.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

В День закоханих гіпермаркет підготував чимало подарунків для своїх постійних покупців. Так, усі, хто зробить покупку на суму від 300 гривень матимуть нагоду взяти участь у безпрограшній лотереї. Серед призів – сертифікати у гіпермаркет, а також розваги на двох у кінотеатрі PremierCity, боулінг-клубі StrikeCity та на арені розваг GeneratorCity.
Окрім того, лише 14 лютого у магазині діятимуть знижки до 30% на сотні товарів.
На День закоханих у гіпермаркеті Там Там – безпрограшна лотерея*


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Теги: Там Там, акція, День закоханих
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