На День закоханих у гіпермаркеті Там Там – безпрограшна лотерея*
12 лютий, 18:36
Усі, хто зробить покупку на 300 гривень в гіпермаркеті Там Там на День святого Валентина матимуть нагоду отримати подарунок.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
В День закоханих гіпермаркет підготував чимало подарунків для своїх постійних покупців. Так, усі, хто зробить покупку на суму від 300 гривень матимуть нагоду взяти участь у безпрограшній лотереї. Серед призів – сертифікати у гіпермаркет, а також розваги на двох у кінотеатрі PremierCity, боулінг-клубі StrikeCity та на арені розваг GeneratorCity.
Окрім того, лише 14 лютого у магазині діятимуть знижки до 30% на сотні товарів.
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
В День закоханих гіпермаркет підготував чимало подарунків для своїх постійних покупців. Так, усі, хто зробить покупку на суму від 300 гривень матимуть нагоду взяти участь у безпрограшній лотереї. Серед призів – сертифікати у гіпермаркет, а також розваги на двох у кінотеатрі PremierCity, боулінг-клубі StrikeCity та на арені розваг GeneratorCity.
Окрім того, лише 14 лютого у магазині діятимуть знижки до 30% на сотні товарів.
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