Затвердили керівництво Суспільного на Волині





Про це повідомляє



У тих регіонах, де конкурс не відбувся у грудні, було призначено тимчасових виконувачів обов’язки менеджера й продюсера. Саме для цих філій зараз було проведено повторний конкурс.



За результатами цього конкурсу менеджером Волинської регіональної дирекції стала Людмила Гетманчук, а продюсером – Костянтин Лоцман.



Додамо, що Людмила Гетманчук 8 грудня 2017 року була призначена т. в. о. менеджера Волинської філії НСТУ. Костянтин Лоцман був т.в.о. продюсера філії ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», до того директором служби інформації на телеканалі «Нова Волинь» Волинської філії НСТУ.



Із новообраними менеджерами та продюсерами філій підпишуть строкові трудові договори, які за результатами роботи можуть бути продовжені.



А 16 та 17 лютого будуть проведені координаційні робочі зустрічі з менеджерами і продюсерами у Києві. У цих зустрічах візьмуть участь усі менеджери та продюсери регіональних філій. Протягом двох днів насичених тренінгів та робочих нарад по напрямках: творчому, технічному, кадровому, юридичному, фінансовому, комунікаційному, керівники підрозділів центральної дирекції зустрінуться з менеджерами та продюсерами, щоб спільно опрацювати план роботи на найближчий період.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» завершило співбесіди з кандидатами, що взяли участь у додатковому відкритому конкурсі на посади менеджерів і продюсерів регіональних філій компанії.Про це повідомляє Суспільне мовлення У тих регіонах, де конкурс не відбувся у грудні, було призначено тимчасових виконувачів обов’язки менеджера й продюсера. Саме для цих філій зараз булоЗа результатами цього конкурсу менеджером Волинської регіональної дирекції стала, а продюсером –Додамо, що Людмила Гетманчук 8 грудня 2017 року була призначена т. в. о. менеджера Волинської філії НСТУ. Костянтин Лоцман був т.в.о. продюсера філії ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», до того директором служби інформації на телеканалі «Нова Волинь» Волинської філії НСТУ.Із новообраними менеджерами та продюсерами філій підпишуть строкові трудові договори, які за результатами роботи можуть бути продовжені.А 16 та 17 лютого будуть проведені координаційні робочі зустрічі з менеджерами і продюсерами у Києві. У цих зустрічах візьмуть участь усі менеджери та продюсери регіональних філій. Протягом двох днів насичених тренінгів та робочих нарад по напрямках: творчому, технічному, кадровому, юридичному, фінансовому, комунікаційному, керівники підрозділів центральної дирекції зустрінуться з менеджерами та продюсерами, щоб спільно опрацювати план роботи на найближчий період.

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