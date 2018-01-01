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У Луцьку на сміттєвози хочуть витратити 3 мільйони з бюджету

У Луцьку на сміттєвози хочуть витратити 3 мільйони з бюджету
Сміттєвози на базі автомобіля Mercedes-Benz у Луцьку планують придбати за кошти міського бюджету.

Про це пишуть Волинські новини.

Відкриті торги за двома лотами відбуваються через електронну систему «Prozorro». Загалом на придбання двох сміттєвозів із заднім завантаженням на базі автомобіля Mercedes-Benz 2529 L 6x2 AXOR-R б/в або еквівалентних планують витратити 3,026 мільйона гривень.

Техніку використовуватиме комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс». Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 лютого, датою доставки техніки визначили 31 березня.



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Теги: сміття, Луцьк
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