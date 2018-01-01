У Луцьку на сміттєвози хочуть витратити 3 мільйони з бюджету





Про це пишуть



Відкриті торги за двома лотами відбуваються через електронну систему «Prozorro». Загалом на придбання двох сміттєвозів із заднім завантаженням на базі автомобіля Mercedes-Benz 2529 L 6x2 AXOR-R б/в або еквівалентних планують витратити 3,026 мільйона гривень.



Техніку використовуватиме комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс». Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 лютого, датою доставки техніки визначили 31 березня.







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