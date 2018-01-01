У Луцьку на сміттєвози хочуть витратити 3 мільйони з бюджету
12 лютий, 21:41
Сміттєвози на базі автомобіля Mercedes-Benz у Луцьку планують придбати за кошти міського бюджету.
Про це пишуть Волинські новини.
Відкриті торги за двома лотами відбуваються через електронну систему «Prozorro». Загалом на придбання двох сміттєвозів із заднім завантаженням на базі автомобіля Mercedes-Benz 2529 L 6x2 AXOR-R б/в або еквівалентних планують витратити 3,026 мільйона гривень.
Техніку використовуватиме комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс». Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 лютого, датою доставки техніки визначили 31 березня.
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Про це пишуть Волинські новини.
Відкриті торги за двома лотами відбуваються через електронну систему «Prozorro». Загалом на придбання двох сміттєвозів із заднім завантаженням на базі автомобіля Mercedes-Benz 2529 L 6x2 AXOR-R б/в або еквівалентних планують витратити 3,026 мільйона гривень.
Техніку використовуватиме комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс». Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 лютого, датою доставки техніки визначили 31 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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