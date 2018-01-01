Помер військовий із Волині, який потрапив під колеса начальницького авто
12 лютий, 22:24
У львівському госпіталі помер 39-річний капітан ЗСУ із Волині, якого 23 січня ввечері збив водій Scoda Octavia, після чого залишив авто і втік з місця події. ДТП трапилася у Бродах неподалік від військової частини.
Про це повідомляє ZAXID.NET.
«Капітан помер 9 лютого, увесь цей час він перебував у комі, справу розслідує прокуратура», - розповів керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.
Нагадаємо, у скоєнні трагічного ДТП підозрюють керівника ДСНС у Бродах.
На місці події очевидці бачили начальника Бродівського районного відділення ДСНС Романа Зварича у нетверезому стані. Згідно з декларацією Романа Зварича за 2017 рік, він дійсно має авто Scoda Octavia 2008 року випуску. Проте наразі у поліції немає офіційних доказів причетності посадовця до трагедії.
Роман Зварич підтвердив, що ДТП сталася за участі його автомобіля, але він заперечує, що був у той вечір за кермом. Як стверджують у поліції, водія на місці аварії не було, слідство досі встановлює, хто саме перебував за кермом. Натомість наступного дня після аварії у поліцію звернувся батько Романа Зварича і заявив, що він був за кермом під час аварії. Відомо також, що сам Роман Зварич як власник автомобіля відмовився співпрацювати зі слідством і надавати будь-які покази.
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Про це повідомляє ZAXID.NET.
«Капітан помер 9 лютого, увесь цей час він перебував у комі, справу розслідує прокуратура», - розповів керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.
Нагадаємо, у скоєнні трагічного ДТП підозрюють керівника ДСНС у Бродах.
На місці події очевидці бачили начальника Бродівського районного відділення ДСНС Романа Зварича у нетверезому стані. Згідно з декларацією Романа Зварича за 2017 рік, він дійсно має авто Scoda Octavia 2008 року випуску. Проте наразі у поліції немає офіційних доказів причетності посадовця до трагедії.
Роман Зварич підтвердив, що ДТП сталася за участі його автомобіля, але він заперечує, що був у той вечір за кермом. Як стверджують у поліції, водія на місці аварії не було, слідство досі встановлює, хто саме перебував за кермом. Натомість наступного дня після аварії у поліцію звернувся батько Романа Зварича і заявив, що він був за кермом під час аварії. Відомо також, що сам Роман Зварич як власник автомобіля відмовився співпрацювати зі слідством і надавати будь-які покази.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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