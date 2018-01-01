Помер військовий із Волині, який потрапив під колеса начальницького авто

23 січня ввечері збив водій Scoda Octavia, після чого залишив авто і втік з місця події. ДТП трапилася у Бродах неподалік від військової частини.



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«Капітан помер 9 лютого, увесь цей час він перебував у комі, справу розслідує прокуратура», - розповів керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.



Нагадаємо, у скоєнні трагічного ДТП підозрюють керівника ДСНС у Бродах.



На місці події очевидці бачили начальника Бродівського районного відділення ДСНС Романа Зварича у нетверезому стані. Згідно з декларацією Романа Зварича за 2017 рік, він дійсно має авто Scoda Octavia 2008 року випуску. Проте наразі у поліції немає офіційних доказів причетності посадовця до трагедії.



Роман Зварич підтвердив, що ДТП сталася за участі його автомобіля, але він заперечує, що був у той вечір за кермом. Як стверджують у поліції, водія на місці аварії не було, слідство досі встановлює, хто саме перебував за кермом. Натомість наступного дня після аварії у поліцію звернувся батько Романа Зварича і заявив, що він був за кермом під час аварії. Відомо також, що сам Роман Зварич як власник автомобіля відмовився співпрацювати зі слідством і надавати будь-які покази.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У львівському госпіталі помер 39-річний капітан ЗСУ із Волині, якоговодій Scoda Octavia, після чого залишив авто і втік з місця події. ДТП трапилася у Бродах неподалік від військової частини.Про це повідомляє ZAXID.NET «Капітан помер 9 лютого, увесь цей час він перебував у комі, справу розслідує прокуратура», - розповів керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.Нагадаємо, у скоєнні трагічного ДТП підозрюють керівника ДСНС у Бродах.На місці події очевидці бачили начальника Бродівського районного відділення ДСНСу нетверезому стані. Згідно з декларацією Романа Зварича за 2017 рік, він дійсно має авто Scoda Octavia 2008 року випуску. Проте наразі у поліції немає офіційних доказів причетності посадовця до трагедії.Роман Зварич підтвердив, що ДТП сталася за участі його автомобіля, але він заперечує, що був у той вечір за кермом. Як стверджують у поліції, водія на місці аварії не було, слідство досі встановлює, хто саме перебував за кермом. Натомість наступного дня після аварії у поліцію звернувся батько Романа Зварича і заявив, що він був за кермом під час аварії. Відомо також, що сам Роман Зварич як власник автомобіля відмовився співпрацювати зі слідством і надавати будь-які покази.

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