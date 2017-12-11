З’явилося відео, як затримували Саакашвілі
Сьогодні, 00:05
У мережі з’явилося відео із затриманням лідера «Руху нових сил» Міхеіла Саакашвілі у київському ресторані.
Про це повідомляє Українська правда.
На ньому видно як декілька чоловіків у формі забігають у ресторан. Силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу.
Після цього на відеокадрах показано, як чоловіки у формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану.
Як відомо, близько 15:00 у понеділок, 12 лютого, Саакашвілі затримали у столичному ресторані.
Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили Міхеіла Саакашвілі до Польщі.
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Про це повідомляє Українська правда.
На ньому видно як декілька чоловіків у формі забігають у ресторан. Силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу.
Після цього на відеокадрах показано, як чоловіки у формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану.
Як відомо, близько 15:00 у понеділок, 12 лютого, Саакашвілі затримали у столичному ресторані.
Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили Міхеіла Саакашвілі до Польщі.
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Коментарі 1
Курча! Солідний дядько, а потягнули, як барана голімого.
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