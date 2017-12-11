З’явилося відео, як затримували Саакашвілі

Міхеіла Саакашвілі у київському ресторані.



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На ньому видно як декілька чоловіків у формі забігають у ресторан. Силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу.



Після цього на відеокадрах показано, як чоловіки у формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану.







Як відомо, близько 15:00 у понеділок, 12 лютого, Саакашвілі затримали у столичному ресторані.



Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили Міхеіла Саакашвілі до Польщі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з’явилося відео із затриманням лідера «Руху нових сил»у київському ресторані.Про це повідомляє Українська правда На ньому видно як декілька чоловіків у формі забігають у ресторан. Силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу.Після цього на відеокадрах показано, як чоловіки у формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану.Як відомо, близько 15:00 у понеділок, 12 лютого, Саакашвілі затримали у столичному ресторані.Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

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