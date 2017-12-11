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З’явилося відео, як затримували Саакашвілі

З’явилося відео, як затримували Саакашвілі
У мережі з’явилося відео із затриманням лідера «Руху нових сил» Міхеіла Саакашвілі у київському ресторані.

Про це повідомляє Українська правда.

На ньому видно як декілька чоловіків у формі забігають у ресторан. Силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу.

Після цього на відеокадрах показано, як чоловіки у формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану.



Як відомо, близько 15:00 у понеділок, 12 лютого, Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Пізніше у Державній прикордонній службі повідомили, що видворили Міхеіла Саакашвілі до Польщі.


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Теги: Саакашвілі
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Коментарі 1
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Курча! Солідний дядько, а потягнули, як барана голімого.
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