Вбивство шеф-кухаря у Києві: з'явились подробиці

Руслана Юрченка в Києві військовий 72-ї бригади Збройних сил України Володимир Балабуха за час служби в зоні АТО мав кілька конфліктів із керівництвом, але всі вони мали місце лише останнім часом.



Про це на своїй сторінці у Faccebook написав журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов, - пише



За його словами, на фронті 28-річний командир взводу танкового батальйону був від самого початку війни, з літа 2014-го.



"За цей час у товаришів ніяких серйозних проблем по службі не було. Воював як всі. Однак останнім часом товариші помітили, як характер почав змінюватися. Страшний злочин, який він скоїв у Києві, і за який він тепер повинен отримати максимально можливий термін покарання, стався не спонтанно, передумови в психіці були", - наголошує Бутусов.



Він зазначає, що товариші по службі Балабухи говорять про конфлікти з командиром батальйону, про набуті шкідливі звички, про дратівливість.



"Мені здається, це історія про те, що у людини були серйозні проблеми, але не було кому їх виправити, вплинути, висмикнути з рутини, розібратися... Значить не було поруч командира, який би втрутився, який би або допоміг виправитися, або звернув увагу психологів, капелана. Бувають самогубства незрозумілі, коли живе собі людина і позбавляє себе самого життя, ось це важко іноді зрозуміти. А ось коли скоюється злочин, у цього завжди є причини, не усунуті причини. Це приклад, який необхідно розбирати командирам, психологам офіцерам у роботі з особовим складом. Людина стає злочинцем не просто так", - написав Бутусов.



Нагадаємо, вбивство підозрюваний скоїв у Києві біля станції метро "Чернігівська" серед білого дня через зауваження про неадекватну поведінку в черзі на зупинці громадського транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підозрюваний у вбивстві шеф-кухаряв Києві військовий 72-ї бригади Збройних сил Україниза час служби в зоні АТО мав кілька конфліктів із керівництвом, але всі вони мали місце лише останнім часом.Про це на своїй сторінці у Faccebook написав журналіст і військовий експерт, - пише Обозреватель За його словами, на фронті 28-річний командир взводу танкового батальйону був від самого початку війни, з літа 2014-го."За цей час у товаришів ніяких серйозних проблем по службі не було. Воював як всі. Однак останнім часом товариші помітили, як характер почав змінюватися. Страшний злочин, який він скоїв у Києві, і за який він тепер повинен отримати максимально можливий термін покарання, стався не спонтанно, передумови в психіці були", - наголошує Бутусов.Він зазначає, що товариші по службі Балабухи говорять про конфлікти з командиром батальйону, про набуті шкідливі звички, про дратівливість."Мені здається, це історія про те, що у людини були серйозні проблеми, але не було кому їх виправити, вплинути, висмикнути з рутини, розібратися... Значить не було поруч командира, який би втрутився, який би або допоміг виправитися, або звернув увагу психологів, капелана. Бувають самогубства незрозумілі, коли живе собі людина і позбавляє себе самого життя, ось це важко іноді зрозуміти. А ось коли скоюється злочин, у цього завжди є причини, не усунуті причини. Це приклад, який необхідно розбирати командирам, психологам офіцерам у роботі з особовим складом. Людина стає злочинцем не просто так", - написав Бутусов.Нагадаємо, вбивство підозрюваний скоїв у Києві біля станції метро "Чернігівська" серед білого дня через зауваження про неадекватну поведінку в черзі на зупинці громадського транспорту.

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