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Заява Поліщука про здачу мандатів «укропівцями» - маніпулятивна, - експерт

Заява Поліщука про здачу мандатів «укропівцями» - маніпулятивна, - експерт
Експерт Центру розвитку урядування Сергій Григоренко вважає маніпулятивною заяву Ігоря Поліщука (на фото) про те, що укропівці готові здати мандати депутатів Луцької міської ради.

"Якщо ви хочете здати мандати, то здавайте, що вам заважає? Покажіть приклад іншим. А просто заявляти, не підтверджуючи свої слова діями, не потрібно", - розповів Григоренко в інтерв'ю Волинь24.

"Я вважаю це піар-ходом "УКРОПу", тому що навіть, якби склали мандати ці депутати, на їх місце за партійним списком прийшли б інші".

"Нехай краще шукають вирішення кризи (мається на увазі політична криза в Луцьку, - ред.), сідаючи за стіл переговорів з народними депутатами, в тому числі з нардепом, який представляє Луцьк – Ігорем Лапіним".

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Теги: Ігор Поліщук, УКРОП
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