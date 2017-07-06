Заява Поліщука про здачу мандатів «укропівцями» - маніпулятивна, - експерт

Сергій Григоренко вважає маніпулятивною заяву Ігоря Поліщука (на фото) про те, що укропівці готові здати мандати депутатів Луцької міської ради.



"Якщо ви хочете здати мандати, то здавайте, що вам заважає? Покажіть приклад іншим. А просто заявляти, не підтверджуючи свої слова діями, не потрібно", - розповів Григоренко в інтерв'ю



"Я вважаю це піар-ходом "УКРОПу", тому що навіть, якби склали мандати ці депутати, на їх місце за партійним списком прийшли б інші".



"Нехай краще шукають вирішення кризи (мається на увазі політична криза в Луцьку, - ред.), сідаючи за стіл переговорів з народними депутатами, в тому числі з нардепом, який представляє Луцьк – Ігорем Лапіним".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерт Центру розвитку урядуваннявважає маніпулятивною заяву(на фото) про те, що укропівці готові здати мандати депутатів Луцької міської ради."Якщо ви хочете здати мандати, то здавайте, що вам заважає? Покажіть приклад іншим. А просто заявляти, не підтверджуючи свої слова діями, не потрібно", - розповів Григоренко в інтерв'ю Волинь24 "Я вважаю це піар-ходом "УКРОПу", тому що навіть, якби склали мандати ці депутати, на їх місце за партійним списком прийшли б інші"."Нехай краще шукають вирішення кризи (мається на увазі політична криза в Луцьку, - ред.), сідаючи за стіл переговорів з народними депутатами, в тому числі з нардепом, який представляє Луцьк –".

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