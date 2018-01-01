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Сергій Григоренко каже, що не йтиме в мери Луцька

Сергій Григоренко каже, що не йтиме в мери Луцька
Колишній заступник міського голови Луцька Сергій Григоренко розповів, що не планує балотуватися на мера.

"...я об’єктивно оцінюю свої сили. Не скажу, що не хочу, бо є одна проста істина: "поганий той солдат, який не мріє стати генералом". Але по-перше, я розумію, кому лучани могли б довірити місто, а по-друге, усвідомлюю, що поки неготовий – мені ще вчитись і вчитись", - розповів Григоренко в інтерв'ю Волинь24.

"Якщо ми подивимось на міських голів, яких лучани обирали в часи незалежності України, то і Кривицький, і Шиба, і Романюк були людьми далеко за 40 років. Це люди зрілого віку, які відбулися в господарському та політичному житті, відбулися, як управлінці".

"На мою думку, лучани не готові поки віддати місто в руки молодій людині. Тому повинен бути вік – 45-60 років, історія успіху, чи як управлінця, чи як великого приватного бізнесмена, господарський досвід. Добре, якщо людина не була в політиці або була в ній мінімально".


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Теги: Сергій Григоренко, вибори
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