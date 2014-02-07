Японського спортсмена вигнали із Олімпійських ігор через допінг
Сьогодні, 10:28
На зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані шорт-трекіст (змагання з бігу на ковзанах) збірної Японії Кей Сайто не пройшов допінг-тест.
Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на Reuters.
Сайто не пройшов позаконкурсний допінг-тест і був виключений із Ігор.
Сайто — резервний спортсмен, він ще не брав участі в змаганнях. Здавши аналіз на допінг, він отримав позитивний результат, який показав маскуючий агент в організмі спортсмена.
Маскуючі агенти використовуються для прикриття забороненого допінгу.
Це перший випадок вживання допінгу під час Олімпійських ігор в Південній Кореї, наголошує Reuters.
Видання зазначає, що він є негативним для Японії, яка готується прийняти літні Олімпійські Ігри у 2020 році.
Представники команди Японії заявили, що Сайто було перевірено кілька разів після прибуття в село спортсменів 4 лютого.
Сам спортсмен сказав, що він був «приголомшений виявленим» і заперечив, що він приймав допінг. «Я пройшов підготовку по боротьбі з допінгом. Я ніколи не приймав стероїди, і мені не потрібно було щось маскувати», — сказав Сайто.
Раніше повідомлялось, що МОК замінив 4 тисяч контейнерів для допінг-проб олімпійців.
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Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на Reuters.
Сайто не пройшов позаконкурсний допінг-тест і був виключений із Ігор.
Сайто — резервний спортсмен, він ще не брав участі в змаганнях. Здавши аналіз на допінг, він отримав позитивний результат, який показав маскуючий агент в організмі спортсмена.
Маскуючі агенти використовуються для прикриття забороненого допінгу.
Це перший випадок вживання допінгу під час Олімпійських ігор в Південній Кореї, наголошує Reuters.
Видання зазначає, що він є негативним для Японії, яка готується прийняти літні Олімпійські Ігри у 2020 році.
Представники команди Японії заявили, що Сайто було перевірено кілька разів після прибуття в село спортсменів 4 лютого.
Сам спортсмен сказав, що він був «приголомшений виявленим» і заперечив, що він приймав допінг. «Я пройшов підготовку по боротьбі з допінгом. Я ніколи не приймав стероїди, і мені не потрібно було щось маскувати», — сказав Сайто.
Раніше повідомлялось, що МОК замінив 4 тисяч контейнерів для допінг-проб олімпійців.
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