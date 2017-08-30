Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»

Сергій Григоренко.



"Коли ми говорили про підвищення вартості проїзду до чотирьох гривень, було широке обговорення – круглі столи, громадські слухання в Палаці культури. Громадськість могла ознайомитись з позицією перевізників і висловити свою позицію", - розповів Григоренко в інтерв'ю



"Зараз це відбувається "з-під поли". Ігор Поліщук (на фото - справа), коли був в.о. міського голови, казав, що підвищення вартості проїзду ні в якому разі не буде, а перший заступник міського голови Григорій Недопад (на фото - зліва) в своїх інтерв’ю каже, що мабуть тариф буде підвищуватись.



Швидше за все "УКРОП" хоче підвищення, але розуміючи електоральні втрати, робить це таємно. Зокрема в перелік регуляторних актів, які міська рада розглядатиме цього року, вони заклали розгляд процедури підвищення вартості проїзду", - переконаний Сергій Григоренко.



Він пригадав, що "УКРОП" критикував рішення про подорожчання до 4 гривень.



"Але як тільки ми це зробили, буквально за кілька тижнів влада змінилась, вони отримали більшість в міській раді, у виконкомі і могли легко скасувати це рішення. Проте вони цього не зробили. Більше того: Григорій Недопад став натякати, що проїзд можуть підняти. Виходить, що

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